Tunisie: Investissements - Agricoles Une dynamique bien enracinée malgré tout

Malgré vents, sécheresse et marasmes économiques, le secteur agricole tunisien ne lâche rien. Porté par une nouvelle vague d'investissements, il cultive l'optimisme, mise sur la jeunesse et innove, tout en gardant les bottes bien ancrées dans la terre.

Au cours du premier trimestre 2025, l'Agence de promotion des investissements agricoles a validé 557 projets agricoles pour un montant total de 80,5 millions de dinars. Ces investissements, approuvés par les comités d'octroi des avantages, marquent une avancée significative pour le développement du secteur agricole en Tunisie.

Selon le bulletin statistique du mois d'avril 2025, ces projets devraient générer 488 emplois permanents, renforçant ainsi l'économie rurale. Ils se répartissent en 379 opérations de création, représentant un investissement de 41,1 millions de dinars, et 178 opérations d'extension ou de renouvellement, totalisant 39,4 millions de dinars. Le secteur agricole arrive en tête avec 33 millions de dinars d'investissements, suivi des services liés à l'agriculture et à la pêche maritime (23,9 millions), de l'aquaculture (17,4 millions), de la pêche (5,4 millions) et de la première transformation des produits agricoles et halieutiques (0,7 million).

Un élan inclusif et régional pour une agriculture durable

Une attention particulière a été accordée aux jeunes promoteurs et aux femmes. Cent cinq projets, représentant un investissement de 9,6 millions de dinars, ont été approuvés pour de jeunes entrepreneurs, tandis que trente-cinq promotrices ont bénéficié de décisions d'octroi pour des projets totalisant 3,5 millions de dinars.

Par ailleurs, une enveloppe de 0,7 million de dinars a été consacrée aux projets communautaires. Les investissements approuvés couvrent plusieurs régions stratégiques du pays. Les gouvernorats de Béja, Kairouan et La Manouba se distinguent par des initiatives communautaires, tandis que les zones côtières, notamment celles situées dans les gouvernorats de Sfax et Gabès, bénéficient d'une forte concentration de projets liés à l'aquaculture. Les régions agricoles du Nord profitent d'investissements dans les filières céréalières et oléicoles, et les gouvernorats du Sud, tels que Médenine et Tataouine, voient émerger des projets axés sur l'élevage et les énergies renouvelables.

Les subventions accordées par l'Etat s'élèvent à 18 millions de dinars, soit 22,3 % du montant total des investissements approuvés. Ces aides ont principalement servi à l'acquisition de matériel agricole. Elles ont également soutenu quatorze projets solaires, pour un montant global de 0,5 million de dinars, ainsi que soixante-dix-neuf opérations d'économie d'eau d'irrigation, financées à hauteur de 2,4 millions de dinars.

En parallèle, les investissements agricoles privés ont connu une hausse notable. 1.372 opérations d'investissement ont été déclarées, durant les trois premiers mois de l'année 2025, pour un montant de 278,7 millions de dinars. Parmi elles, 70,3 % ont été déclarées à distance, représentant ainsi 77,5 % du volume total des investissements déclarés. D'après les données fournies par l'Apia, le ratio de crédit a atteint 30,3 % de la valeur des investissements approuvés, contre 26,6 % au cours de la même période en 2024. Les crédits ont contribué au financement de 270 projets, soit 45 % du total des projets approuvés.

Financements et nouveaux leviers de croissance

Les crédits fournisseurs occupent toujours la première place dans le financement avec 211 crédits accordés, pour une valeur de 13,2 millions de dinars. Les prêts ont été répartis selon les activités : 7,2 millions de dinars pour les activités agricoles, 9,3 millions pour les services, 2,7 millions pour la pêche, et 5,2 millions pour l'aquaculture. Durant cette même période, onze crédits fonciers d'une valeur totale de 1,6 million de dinars ont été approuvés, contre aucun l'année précédente. Ces crédits permettront l'intégration de 112 ha de terres dans le cycle économique. Par ailleurs, les investissements à participation étrangère se sont élevés à 8 millions de dinars, consistant principalement en des opérations d'extension et de renouvellement de projets existants dans le domaine de la culture géothermique.

Tous ces investissements témoignent d'une dynamique positive pour le secteur agricole tunisien, malgré les défis climatiques et économiques persistants. L'augmentation des projets liés à l'aquaculture, aux énergies renouvelables et à l'économie d'eau illustre une transition vers des pratiques plus durables et innovantes. Les autorités espèrent que cette tendance se poursuivra tout au long de l'année, renforçant ainsi la résilience et la compétitivité du secteur. Autant dire que les 557 projets agricoles approuvés au premier trimestre 2025 représentent une étape importante pour le développement rural et la modernisation de l'agriculture tunisienne. Avec un investissement de 80,5 millions de dinars, ces initiatives ouvrent la voie à un avenir prometteur pour les agriculteurs et les communautés locales.