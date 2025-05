Gabon: Expo Osaka 2025 - Un atelier pour la mise en valeur du capital forestier du pays

En prélude à la participation du Gabon à l'expo 2025 à Osaka, un atelier de validation du rapport sur la valorisation du potentiel forestier et l'étude d'impact a été initié à Libreville, les 13, 14 et 15 mai par le gouvernement, à travers le Commissariat général.

Le Gabon prépare sa stratégie de valorisation de son capital forestier. Ce qui a d'ailleurs, justifie l'organisation de cet atelier. Un atelier qui lui, a pour objectif : de finaliser le narratif du pavillon gabonais et renforcer l'opérationnalisation des outils de suivi des engagements forestiers. Il est aussi question d'évaluer le capital forestier du Gabon en vue de la valorisation de ses multiples contributions : écologiques, économiques, culturelles, commerciales et climatiques.

Plusieurs partenaires étaient du rendrez-vous à l'ouverture de cette rencontre de Libreville. Nina Alida Abouna, Commissaire Générale du Gabon à l'Expo 2025, n'a pas manqué de saluer cet engouement. "Votre présence illustre l'importance accordée à la préservation, à la valorisation et à la promotion du capital forestier gabonais. ."

Le Gabon s'apprête à faire entendre sa voix sur la scène mondiale. Pour la Commissaire Générale, le pays se présente à Osaka soudé, uni pour être, non seulement apporter davantage une plue-value, mais aussi, être porteur d'un signal fort pour le monde entier en matière environnementale .

Maurice Ntossui Allogo, ministre des Eaux et Forets n'a eu de cesse, de venter la richesse du pays en la matière. La valorisation du capital forestier gabonais est pour lui, une affaire collective . Aussi, n'a t-il pas manqué d'appeler à la solidarité, à une symbiose entre les communautés locales, les secteurs publics et les partenaires techniques. "Cet atelier est un moment idéal pour consolider notre position, structurer notre message et incarner notre vision commune d'un développement responsable, inclusif et durable " souligne t-il.

Présent à cette rencontre, Pascal Ogowe Siffon, ministre du Tourisme Durable et de l'Artisanat a fait savoir que la valorisation du capital forestier ne saurait être l'affaire d'un seul secteur. "Elle est au contraire, un défi collectif qui appelle la mobilisation de toutes les intelligences , de toutes les compétences et toutes les volontés".

Sato Daisuke, Chargé d'Affaires de l'ambassade du Japon près le Gabon, tout en rappelant l'intérêt du peuple japonais pour le pavillon gabonais, espère que ce rendez-vous favorise et mette en avant, la richesse culturelle et écologique du Gabon

Cet atelier initié à Libreville les 13, 14 et 15 mai 2025 à Libreville, faut-il le rappeler, prépare la participation du Gabon à l'expo 2025 à Osaka. Les autorités gabonaises appellent les uns et les autres à conjuguer préservation de la nature et mise en valeur économique des territoires.