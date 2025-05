Tunisie: Tourisme régional - Du 16 au 18 mai, Gafsa brillera de mille feux

La région de Gafsa abritera, du 16 au 18 mai et pour la première fois, les journées du tourisme et de l'artisanat. Il s'agit d'une initiative lancée par le ministère du Tourisme visant à mettre en lumière les atouts touristiques de cette région du Sud. Cette manifestation mettra en valeur les richesses culturelles, patrimoniales, culinaires et artisanales d'un territoire qui recèle un trésor inestimable longtemps resté dans l'ombre. Une initiative qui fera, d'ailleurs, des émules dans toutes les régions du pays.

Portant le slogan «Taâla Gafsa», les journées du Tourisme et de l'Artisanat de Gafsa qui se tiendront cette année sous le thème «étude, investissement et promotion», s'inscrivent dans le droit fil de la stratégie du ministère qui ambitionne de faire du tourisme un moteur de développement régional. C'est ce qu'a affirmé, en somme, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Sofiene Tekaya, lors d'une conférence de presse, tenue hier au siège du ministère pour présenter le programme de cette manifestation.

Valoriser les atouts touristiques de la région

Conçue selon une approche participative, l'élaboration de cette initiative a impliqué tous les acteurs du tourisme dans la région de Gafsa, en coordination avec les autorités locales. Selon le ministre, cet évènement traduit la politique de l'Etat consistant à faire remonter les stratégies de développement du niveau local vers l'échelle nationale.

Ainsi, un comité local créé sous l'égide du gouverneur de la région et appuyé par un comité de pilotage à l'échelle nationale, s'est penché sur la question. A l'issue des travaux et des rencontres qui se sont succédé au cours des cinq derniers mois, cette initiative est née. Son objectif est de valoriser les atouts touristiques de la région. «Avec tous ses attributs touristiques, Gafsa peut être une destination touristique par excellence», a déclaré le ministre.

Méconnues d'une bonne partie des Tunisiens, les richesses culturelles et patrimoniales de Gafsa qui incarnent huit siècles de civilisations ayant traversé cette région de la Tunisie, peuvent attirer des touristes et des visiteurs de tous horizons, a souligné Tekaya.

Plusieurs mesures seront engagées dans la région

Il a ajouté que la dynamisation de l'activité touristique dans la région se fera progressivement en deux étapes. « Dans une première étape, nous avons visé le tourisme intérieur. Ensuite, notre objectif est d'atteindre les touristes étrangers. C'est pourquoi nous allons travailler sur l'accroissement de la capacité d'hébergement dans la région et dans un second temps sur l'activité de l'aéroport de Gafsa en misant d'abord sur le trafic aérien intérieur », fait savoir le responsable.

Il a ajouté que l'attrait dont font l'objet les régions voisines telles que Kébili et Tozeur qui enregistrent principalement un afflux de touristes locaux, a incité les autorités à concevoir une stratégie dédiée à Gafsa.

«Gafsa peut être un pôle de développement», a déclaré le ministre. Il a indiqué que ces journées représentent par ailleurs, une occasion pour examiner toutes les recommandations issues des travaux du comité régional. D'ici là, plusieurs mesures seront engagées en faveur de la région, telles que le développement des circuits touristiques, le déploiement des campagnes de propreté et d'entretien ciblant plusieurs endroits touristiques et historiques, la restauration du bassin romain, la mise sur les rails du Lézard rouge ...

Il a été également, décidé de mettre en place, en partenariat avec le secteur privé, des commodités touristiques permettant d'accueillir les visiteurs, telles que les centres commerciaux, les restaurants et aires de repos. «Ces mesures visent en effet à mettre en place une dynamique touristique dans la région».

Le ministre du Tourisme a, d'autre part, affirmé que cette initiative fera des émules dans d'autres régions de la Tunisie. Au Kef par exemple, les rencontres régionales ont démarré, avec l'ambition d'élaborer un programme adapté aux attentes des habitants. «Ces régions prennent en main leur développement à travers des stratégies qu'elles définissent elles-mêmes», a-t-il précisé.

Un programme riche

Avec son programme diversifié et riche, les journées du Tourisme et de l'Artisanat de Gafsa s'annoncent de bon augure. Des panels traitant des enjeux touristiques à Gafsa, notamment en matière d'investissement, de financement et d'offres touristiques auront lieu. La manifestation sera aussi marquée par la tenue d'une foire de l'artisanat où sera exposée la fine fleur de l'artisanat gafsien.

Le coup d'envoi du Lézard rouge sera donné, le 16 mai. Et l'événement sera clôturé par la présentation de trois circuits touristiques conçus par des experts et historiens et qui incluent des sites historiques tels que les bassins romains, les oasis, les monts Senad et El Guettar.