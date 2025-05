Tunisie: Tozeur - L'élevage réinventé par un accord prometteur

Dans le but d'améliorer la production et de garantir la qualité des produits de l'élevage, et dans le cadre du renforcement du partenariat entre le Bureau de l'élevage et des pâturages et les Commissariats régionaux au développement agricole, un accord a été signé entre le Bureau et le Crda de Tozeur.

Cet accord vise à développer l'élevage, à organiser les pâturages et à améliorer la production animale dans le gouvernorat de Tozeur. Il s'inscrit dans le cadre du projet de développement intégré qui sera mis en œuvre dans les délégations de Hezoua et Tamerza, financé par la Coopération italienne. Ce projet comprend plusieurs activités visant à améliorer les revenus des éleveurs, à travers l'amélioration des races et des productions animales, l'aménagement des parcours et la création de réserves fourragères. Il permettra également d'améliorer la santé animale et de lutter contre les maladies et les épizooties.

De plus, il contribuera à l'aménagement des parcours en vue de la production fourragère et à la préservation des ressources naturelles. Des espèces végétales fourragères adaptées aux conditions climatiques de la région seront introduites et plantées dans les parcours et les zones marginales.

L'accord prévoit également la formation des éleveurs dans les domaines de l'alimentation animale, de la gestion des troupeaux et de l'amélioration génétique. L'accent sera mis sur l'amélioration des races locales et l'intégration des technologies modernes dans les systèmes d'élevage et de production animale.

Ce projet intégré, qui comprend 4 composantes principales, vise à renforcer le développement durable, à améliorer le niveau de vie des populations locales, à créer des emplois pour les jeunes diplômés et à augmenter la production animale, en quantité et en qualité, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire du pays et à la réduction de la dépendance à l'importation.