Cote d'Ivoire: Bouaké - Le Repprelci forme contre la désinformation électorale grâce au projet Lucide

Le Réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire (Repprelci) a lancé le projet Lutte unie contre l'intox et la désinformation électorale (Lucide) le samedi 10 mai 2025, à Bouaké au centre de la Côte d'Ivoire. Au nombre de 30, les participants venus d'Abidjan et de Bouaké avec 33% de femmes ont pris part à l'atelier qui s'inscrivait dans le cadre du prolongement de la célébration de la 32e Journée mondiale de la liberté de la presse.

Organisé avec l'appui technique et financier de l'Unesco pour l'Afrique de l'ouest, et de l'Agence de soutien et de développement des médias (Asdm), cet atelier a permis à Lucien Houédanou et Zio Moussa respectivement président du Cénacle des journalistes séniors de Côte d'Ivoire et président de l'Observatoire de la liberté de la presse, l'éthique et de la déontologie (Olped) de renforcer les capacités des journalistes.

Ils ont formé les journalistes sur les « points de vigilance dans la couverture du discours de campagne électorale, l'identification des discours de haine et les bonnes pratiques journalistiques en période électorale. Soutenu par le vice-président Mamadou Traoré, Mamadi Kébé, membre du Repprelci, a présenté des modules sur la vérification des faits et les techniques de vérification des faits.

Pour Mamadou Traoré, vice-président du Repprelci, par ailleurs coordonnateur du projet Lucide, « cette initiative majeure place les journalistes en ligne au coeur de la lutte contre la désinformation, à un moment sensible pour la démocratie ivoirienne ». Tout en rappelant que la Côte d'Ivoire s'achemine vers l'élection présidentielle de 2025 dans un contexte où la désinformation et les fake news représentent des menaces réelles pour la paix sociale. D'où la nécessité d'outiller les professionnels des médias pour préserver l'intégrité du débat. A la fin de ladite activité, une visite de sensibilisation s'est effectuée dans trois rédactions locales à Bouaké.

Indiquons que durant neuf mois, allant d'avril à décembre 2025, le projet Lucide favorisera le déploiement d'une campagne numérique de sensibilisation, avec la production de contenus pédagogiques diffusés via les réseaux sociaux. Sans oublier la mise en place d'un réseau d'alerte et de veille médiatique associant journalistes, chercheurs et institutions clés de l'écosystème médiatique du pays.

Pour le Réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, l'heure est à la contribution active à un environnement médiatique éthique, professionnel et responsable. Ce, afin de garantir une couverture électorale de qualité et de prévenir les tensions liées aux manipulations de l'information.