Afrique: Africa Ceo Forum - L'Ocde et la Banque mondiale réaffirment leur appui à la Côte d'Ivoire

En marge de l'Africa Ceo Forum, qui se tient les 12 et 13 mai à Abidjan, le Premier ministre Robert Beugré Mambé a reçu, hier, en audience Mathias Cormann, secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (Ocde) et Harold Tavares, administrateur du groupe de la Banque mondiale.

A l'issue des échanges, les deux institutions ont réaffirmé leur engagement à travailler et à renforcer leur coopération avec la Côte d'Ivoire. « Nous avons rencontré le Premier ministre pour explorer des opportunités et travailler ensemble pour renforcer la croissance économique de sorte que les politiques publiques servent davantage à la Côte d'Ivoire. Cela, à travers le développement du capital humain, l'économie circulaire. Nous sommes engagés à soutenir les efforts du gouvernement », a rassuré Mathias Corman, secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (Ocde).

De son côté, Harold Tavares, administrateur du groupe de la Banque mondiale, a indiqué que la Banque mondiale s'engage à appuyer véritablement la Côte d'Ivoire dans les projets en cours de développement. « Nous avons principalement discuter du rôle de la Côte d'Ivoire dans le groupe. Nous avons parlé du Plan national de développement et comment il peut entrer dans le portefeuille de la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire est un pays très dynamique, c'est véritablement un hub. ». Robert Beugré Mambé, a également recu en audience Walid Sheta, Président Middle East de Shneider et le directeur général de Africa CDC, Dr Jean Kaseya.