Sénégal: Promotion et développement des Pme - Une stratégie nationale en cours d'élaboration

Le Secrétaire d'Etat au développement des Pme-Pmi a présidé le 12 mai dernier, l'atelier de dialogues thématiques dédié à l'élaboration de la Stratégie nationale de promotion et de développement des Pme-Pmi, aux côtés des représentants de l'administration publique, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers.

Selon Ibrahima Thiam qui a donné l'information dans une publication sur les réseaux sociaux, cette rencontre, d'une portée stratégique majeure, s'inscrit dans le cadre de la vision portée par le Président de la République et mise en oeuvre sous l'autorité du Premier Ministre. Elle traduit à son avis, notre ambition collective de faire des Pme-Pmi un levier central de la souveraineté économique nationale.

M. Thiam informe que les travaux ont permis d'esquisser les contours d'un cadre opérationnel structuré, fondé sur sept axes prioritaires : l'accès au financement, l'industrialisation, l'innovation, l'accompagnement, le renforcement du capital humain, ainsi que la compétitivité et l'internationalisation des entreprises.

Le Secrétaire d'Etat a salué la mobilisation et la qualité des contributions de l'ensemble des parties prenantes, dont l'expertise et l'engagement témoignent de la volonté commune de bâtir un écosystème de Pme-Pmi dynamiques, compétitives et ancrées dans les réalités territoriales.

Ibrahima Thiam soutient que l'étape franchie lors de cet atelier constitue un jalon important. Les prochaines consultations territoriales permettront d'enrichir cette dynamique à partir des besoins exprimés au plus près du terrain. «Car c'est dans la concertation, l'écoute des territoires et l'inclusion des acteurs locaux que se forge une politique publique porteuse de transformation durable », a fait savoir le Secrétaire d'Etat.