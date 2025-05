Tunisie: Microfinance et conformité - Un atelier pour renforcer la vigilance réglementaire

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action visant à renforcer le dispositif de lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent (LT/RBA) dans le secteur de la microfinance, l'Autorité de Contrôle de la Microfinance, a organisé en collaboration avec la Fondation Hanns Seidel (FHS), la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) et la Commission Nationale de Lutte Contre le Terrorisme (CNLCT),

Destiné aux institutions de microfinance (IMF), cet atelier avait pour objectif d'initier un échange approfondi sur les bonnes pratiques en matière de diligence requise, conformément aux exigences réglementaires nationales et internationales relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux.

Les travaux ont été animés par M. Mahmoud Montassar Mansour, Directeur général de l'ACM, Mme Neila Feki, Présidente de la CNLCT, et M. Maher Bouhenni, représentant de la CTAF. Tous trois ont apporté leur éclairage sur les enjeux stratégiques liés à la conformité et à la gestion des risques au sein des IMF

Soucieuse d'une mobilisation effective des acteurs du secteur, l'ACM a veillé à impliquer l'ensemble des décideurs clés : directeurs généraux, présidents des Comités Permanents d'Audit Interne (CPAI), membres des Comités des Risques (CR) ainsi que les responsables de la conformité. Une approche inclusive visant à assurer une compréhension partagée des obligations légales et des mesures préventives à mettre en œuvre.

L'atelier a donné lieu à des échanges riches, transparents et constructifs entre les participants et les intervenants, permettant d'aborder les problématiques concrètes rencontrées sur le terrain et d'y apporter des réponses ciblées.

Les débats ont permis de renforcer la prise de conscience autour de la nécessité d'une application rigoureuse des recommandations nationales et internationales en matière de LT/RBA.

En clôture de l'événement, M. Mahmoud Montassar Mansour est revenu sur les messages clés de la journée, insistant sur l'urgence de combler les insuffisances relevées au sein de certaines institutions et de renforcer les mécanismes de prévention afin de réduire les risques systémiques liés au financement du terrorisme et au blanchiment de capitaux.

Plus d'une soixantaine de hauts cadres ont pris part à cet atelier, représentant notamment les institutions de microfinance, le Ministère des Finances, la Banque Centrale de Tunisie, le Haut Comité du Contrôle Administratif et Financier, le Conseil du Marché Financier, le Comité Général des Assurances, la Banque Tunisienne de Solidarité, ainsi que des partenaires internationaux tels que la GIZ et ADA.