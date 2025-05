Tunisie: CAB - Encore une défaite en déplacement - L'éternel casse-tête !

Le CAB donne l'impression de faire de la figuration quand il évolue hors de ses bases...

La défaite contre le CSS, dimanche dernier, est la 11e concédée par le CAB sur les 15 matches disputés cette saison dans les terrains adverses. On ne peut faire pire! On sait que l'adversaire est difficile à manier chez lui, mais force est de constater également que l'équipe bizertine a été de nouveau chambardée à cette occasion.

Les fans « jaune et noir » s'attendaient à ce que Sofiene Hidoussi reconduise les mêmes qui ont donné satisfaction une semaine plus tôt contre le CA, mais ils ont été surpris de voir les trois U20, Hanzouli, Allala et Rhimi rejoindre inextremis, sans aucun répit, leurs camarades à Sfax. En outre, Balbouz et Chaâbane ont joué d'entrée et Khelifi et Midani ont été incorporés en cours de jeu.

Dans le même temps, Momar Diop a été relégué au banc des remplaçants. Le résultat est que la stabilité a, de nouveau, pris un coup. Il est difficile dans ce cas de jouer d'une manière efficace. Mais comme il s'agit d'une rencontre de fin de saison, elle s'est déroulée dans une ambiance amicale.

Il faut apprendre à voyager

Dans de telles conditions, le staff technique a saisi l'occasion d'offrir à bon nombre de joueurs de nouvelles chances de gagner en temps de jeu et de leur faire assumer une responsabilité plus grande dans l'équipe. Ainsi, tout le monde est mis sur un pied d'égalité à tous les niveaux.

Une victoire se construit en groupe et une défaite s'assume collectivement. Tous les joueurs en sont responsables. C'est cet état d'esprit que l'entraîneur désire leur inculquer. La solidité d'une équipe passe obligatoirement par la solidarité entre les joueurs dans et hors du terrain. Cette nouvelle défaite contre les Clubistes Sfaxiens n'a, par conséquent, rien d'alarmant.

Au contraire, elle ne peut qu'enrichir d'expérience les jeunes Cabistes. Le CAB est en cours de se constituer une solide carapace et une équipe compétitive pour le futur. Apprendre à voyager et renforcer l'effectif, telles sont les urgences à fixer pour le futur. Mais pour y parvenir, les mêmes responsables devraient prolonger leur bail à la tête du CAB. Continuer le travail entrepris est la condition préalable pour réussir... La réponse viendra très prochainement avec la fin de l'exercice...