Sénégal: Pôle sud - Les opportunités d'investissement mises en exergue

Ziguinchor — Le pôle sud (Ziguinchor, Kolda et Sédhiou) regorge d'opportunités d'investissement en accord avec les priorités nationales de développement durable et les Objectifs de développement durable (ODD), ont mis en exergue, mardi, à Ziguinchor (sud), des autorités administratives et des responsables du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération.

"En Casamance, il y a d'énorme potentialités dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et de l'agro-foresterie. La richesse au niveau du pôle Casamance réside dans le secteur primaire", a notamment fait remarquer l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé du développement, Alsèny Bangoura.

Il s'exprimait lors de l'atelier de concertation des parties prenantes en vue de l'élaboration de la Carte de l'investissement orienté vers les ODD (SDG Investor Map) pour le Sénégal.

Cette rencontre, organisée par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), en partenariat avec la la direction générale de la planification et des politiques économiques (DGPPE) du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération, a enregistré la participation, entre autres, des élus territoriaux, des chefs de service et des autorités administratives.

Mahi Amadou Dème, économiste à la direction générale de la planification et des politiques économiques du ministère de l'Economie

"La Casamance est une zone pleine de potentialités dans le secteur de l'agriculture, de la pêche, entre autres. Nous avons constaté que si réellement on identifie les opportunités dans ces secteurs et qu'on mobilise davantage des ressources privées, il est probable qu'on soit très proche de l'atteinte des ODD à l'horizon 2030", a dit Mahi Amadou Dème, économiste à la direction générale de la planification et des politiques économiques du ministère de l'Economie.

Il a souligné que l'objectif général de la mission du PNUD, en collaboration avec la DGPPE, est de consulter les parties prenantes publiques et privées en vue de fournir aux investisseurs des outils et des données permettant de choisir des projets alignés sur les ODD et ayant un réel impact positif sur les défis mondiaux.

"Nous sommes à Ziguinchor pour identifier les opportunités d'investissement locales, qui sont en accord avec les priorités nationales de développement durable et les ODD, fournir des informations commerciales pertinentes aux investisseurs, y compris des données sur l'impact attendu sur le développement et les perspectives financières des investissements dans les secteurs liés aux ODD", a t-il ajouté.

La mission du PNUD et de la DGPPE à Ziguinchor consiste également à faciliter la création de partenariats public-privé pour la mise en oeuvre de projets durables, qui contribueront à combler le déficit de financement pour atteindre les ODD d'ici à 2030, selon M. Dème.

Pour Fatou Ly, économiste principale du PNUD, "il y a encore des défis et, pour atteindre les objectifs de développement durable, il faut engager les partenaires". Lors de cette rencontre, une étude du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération a montré que le pôle sud a produit 463 962 tonnes de graines d'arachide, 1 224 tonnes de riz, 22 1191 tonnes de mil et 322 090 tonnes de maïs en 2023.

Selon la même étude, la région de Kolda a produit 70 101 tonnes de coton, tandis que Sédhiou a produit 4 000 tonnes de fonio et près de 2 900 tonnes de bananes en 2023. L'étude a également ressorti que 149 779 tonnes d'anacarde ont été exportées du port de Ziguinchor en 2023. Quelque 463 164 hectares de formation forestière ont été dénombrés en Casamance.

Aussi, 109 777 touristes sont arrivés en Casamance et que la région a enregistré un peu plus de 83 424 tonnes de débarquements de la pêche artisanale, en 2023. Selon toujours l'étude, la Casamance a connu durant la même période une abondance de pâturages et de biomasse et des résidus des récoltes.