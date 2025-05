Dakar — La 78e édition du festival international de Cannes, en France, qui s'est ouverte, ce mardi, sera marquée par la projection en avant-première du film "Valdiodio" de la réalisatrice sénégalaise Amina Ndiaye-Leclerc et la célébration du centenaire de la naissance du cinéaste et producteur béninois d'origine et sénégalais d'adoption, Paulin Soumanou Vieyra (1925-1987).

"Valdiodio", la fiction d'Amina Ndiaye-Leclerc, sera projetée, lundi, prochain à 16h15mn (heures de France) à la salle 4 du cinéma Olympia, à Cannes. Elle a été réalisée après les longs métrages documentaires "Valdiodio Ndiaye, un procès pour l'histoire" (2021) et "Valdiodio Ndiaye, l'indépendance du Sénégal", co-produits en 2000 avec Ecric Cloué, a annoncé la réalisatrice à l'APS.

Amina Ndiaye-Leclerc revient encore sur l'histoire de son père, Valdiodio Ndiaye (1923-1984), inspirée de faits réels retraçant le drame familial causé par l'accusation de ce dernier pour tentative de coup d'Etat, en 1962, avec d'autres hommes politiques considérés comme des fidèles du président du Conseil du gouvernement sénégalais, Mamadou Dia (1910-2009).

Contrairement à son dernier documentaire où elle "innocente" son père et ses codétenus en faisant sa propre lecture sur cette histoire collective, le film "Valdiodio" incarné par l'acteur sénégalais Souleymane Sèye Ndiaye retrace la vie de ce personnage clé de l'indépendance du Sénégal à travers le regard d'enfant qui nous fait découvrir l'histoire.

Amina Ndiaye-Leclerc a tourné dans le village traditionnel de Lofé, à trente minutes de Tivaouane et à Thiès, dans les Manufactures des arts décoratifs, à Guéréo vers Somone, mais aussi à Dakar précisément à la Maison de la culture Douta Seck, résidence du président du Conseil Mamadou Dia où le procès de Valdiodio Ndiaye a été joué.

Le film a été aussi tourné à Montpellier, en France, notamment à la faculté de droit où Valdiodio Ndiaye a soutenu sa thèse, à Felines -Termenes, un village de l'Aude où la famille de Valdiodio a vécu après son expulsion du Sénégal, et à l'école de la cité Carcasonne.

Une soixantaine de personnages dont Ibrahima Mbaye "Thié", Alassane Sy, Lopes, ont joué participé au film.

"C'est un film qui est vu à travers le regard d'une petite fille, cela va être un film non conventionnel, c'est-à-dire le procès n'est pas constitué, car c'est selon l'imaginaire de la petite. Il y a une dimension honorifique de mon film", avait expliqué Anima Ndiaye-Leclerc lors du tournage du film en mai 2024.

Le film est soutenu par le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuel (Fopica), le fonds francophonie TV5Mondeplus et l'OIF entre autres.

Hommage à Paulin Soumanou Vieyra

Lors du festival, la structure Paulin Soumanou Vieyra films (PSV/Films) va célébrer le centenaire de la naissance du réalisateur Paulin Soumanou Vieyra, le 15 mai à 16h à Cannes à travers un panel organisé au pavillon Afriques, a indiqué son président Stéphane Vieyra, et fils du réalisateur sénégalais.

Sous le thème "Les 100 ans de Paulin Soumanou Vieyra : quelle présence aujourd'hui ?", le panel va rendre "hommage à une figure majeure de la culture africaine".

Il sera animé par le critique français Olivier Barlet avec comme intervenant la réalisatrice nigérienne, Rahmatou Keita, le journaliste et critique Catherine Ruelle et le chercheur et universitaire français, Vincent Bouchard.

"Les invités reviendront sur l'héritage, l'influence et la pertinence contemporaine de Paulin S. Vieyra", a dit M. Vieyra.

Psv-films sera au festival de Cannes les 14, 15 et 16 mai pour célébrer le centenaire de la naissance de Paulin Soumanou Vieyra à travers ce panel et une exposition photographique et la projection du film de fin d'étude de Vieyra, réalisé en 1954 à l'IDHEC de France.