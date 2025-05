Burkina Faso: Exposition d'oeuvre d'art burkinabè - Le patrimoine, une autre richesse culturelle

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, en collaboration avec le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme organise une exposition d'oeuvre d'art au profit du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales et interafricaines les 13 et 14 mai 2025 à Ouagadougou. Cette exposition se tient dans le cadre du Mois du patrimoine burkinabè.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur veut jouer sa partition dans le cadre de la célébration du Mois du patrimoine burkinabè. Il organise en tandem avec le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme une exposition d'oeuvre d'art au profit du corps diplomatique et des organisations internationales et interafricaines les 13 et 14 mai 2025 à Ouagadougou.

Pour le représentant des diplomates, le doyen du corps diplomatique, Son Excellence l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina Faso, Youssef Slaoui, cette exposition est la bienvenue.

« Nous saluons cette remarquable initiative organisée à l'intention des missions diplomatiques et postes consulaires ainsi que des organisations internationales et interafricaines qui met en lumière la richesse, la diversité et la vitalité de la création artistique et culturelle burkinabè ».

Selon le diplomate, le choix porté sur les missions diplomatique et des organisations internationales et interafricaines n'est pas anodin. Notre association à cette cérémonie fait de nous des témoins privilégiés du riche potentiel culturel du Burkina Faso. « Avec le développement des technologies de la communication, l'art est devenu un langage universel, il transcende les frontières et nous permet de mieux comprendre, nous rapprocher les uns des autres et bâtir des ponts entre les peuples du monde », a poursuivi Youssef Slaoui.

Le ministre chargé de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, s'est réjoui de la tenue de cette exposition dans le cadre de la IIIe édition du Mois du patrimoine burkinabè. « C'est un éventail d'oeuvres artistiques qui atteste de la richesse culturelle burkinabè. Chaque oeuvre d'art reflète une histoire, un regard et une identité enracinée. Elle nous parle de la profonde créativité qui anime les artistes burkinabè », a-t-il déclaré.

Le ministre Ouédraogo a invité les diplomates à découvrir d'autres richesses culturelles du Burkina Faso telles que le Pic du Nahouri, les peintures murales de Pô, les sculptures sur granite de Laongo, le village des communautés au musée national et le Mausolée du capitaine Thomas Sankara en plein coeur de Ouagadougou.

« Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas un simple rendez-vous artistique, c'est un acte de mémoire, un geste d'espérance et un message fort adressé au monde. Celui d'un peuple qui, en dépit des épreuves, continue de créer, de rêver et de croire en la beauté comme en la paix », a affirmé le chef de la diplomatie burkinabè, Karamoko Jean Marie Traoré. Selon lui, à travers cette exposition, le Burkina donne à voir de ce qu'il a de plus précieux de son âme culturelle.