Ile Maurice: Une hausse des cas de grippe prévue dans les semaines à venir

Avec le passage de l'été à l'hiver, le nombre de cas de grippe augmente. Selon le Dr Fazil Khodabocus, médecin en santé publique, cette période de transition est propice à la propagation de diverses infections respiratoires. «Les conditions climatiques froides et sèches favorisent la circulation des virus», explique-t-il. Les données enregistrées par le ministère de la Santé entre les 5 et 11 mai dans les cinq hôpitaux régionaux montrent une légère hausse des infections respiratoires aiguës, avec 3 303 cas contre 3 296 la semaine précédente.

«Il est à prévoir que cette tendance continue à la hausse dans les semaines à venir», ajoute le médecin. Le climat froid et sec crée un environnement propice à la transmission des virus comme le AH1N1, AH3N2, le virus de type B, ainsi que d'autres virus tels que l'adénovirus, le rhinovirus, le virus respiratoire syncytial et le Covid-19.

La grippe se caractérise par des symptômes tels que la fièvre, les maux de gorge, la toux, les courbatures et l'écoulement nasal. «Lorsque ces symptômes apparaissent, il est fortement recommandé de consulter un médecin pour un traitement approprié», conseille le Dr Khodabocus. «Il est essentiel de rester à la maison pour éviter de propager l'infection et de suivre les conseils du médecin.»

Afin de limiter la propagation des virus, il est important de prendre des mesures d'hygiène. «Se laver régulièrement les mains avec du savon est l'une des meilleures façons d'empêcher la transmission des germes», précise-t-il. «Il est également important de couvrir son nez et sa bouche en toussant ou en éternuant avec un mouchoir en papier, puis de le jeter dans une poubelle fermée.» Le port du masque dans les endroits mal aérés est également recommandé.

Le médecin en santé publique souligne que la campagne de vaccination contre la grippe a débuté. «La vaccination est essentielle pour se protéger et limiter les risques de complications.» Elle se déroule dans les cinq hôpitaux régionaux, entre 9 et 15 heures, du lundi au vendredi, et de 9 à 11 heures, le samedi. La vaccination est également disponible une fois par semaine dans les Mediclinics. Le vaccin est accessible dès l'âge de six mois.

Il indique que l'Organisation mondiale de la santé recommande particulièrement la vaccination aux personnes vulnérables aux complications graves de la grippe, notamment les personnes âgées, les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes et les individus souffrant de maladies chroniques telles que l'asthme, les troubles cardiovasculaires ou le cancer. En parallèle, pour renforcer le système immunitaire, il est conseillé de consommer cinq fruits et légumes par jour, particulièrement ceux riches en vitamine C comme les agrumes. «Les aliments riches en vitamine C jouent un rôle clé dans le renforcement des défenses immunitaires.» Un sommeil de qualité de sept à huit heures et une activité physique régulière sont également essentiels.

Renforcer son système immunitaire dès le début de l'hiver permet de mieux se protéger et de limiter les risques liés aux infections virales, conclut le Dr Khodabocus.