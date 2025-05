Ile Maurice: EDB - Rs 104,9 M de loyers versés à la PSH Investment de Vinash Gopee depuis fin 2022

Répondant à une question du député Nitish Beejan, le Premier ministre a mis en lumière un cas qu'il qualifie de favoritisme manifeste impliquant l'Economic Development Board (EDB) et la société PSH Investment Ltd. Navin Ramgoolam n'a pas mâché ses mots : «C'est encore un autre exemple, chaque semaine on découvre des contrats bénéficiant aux amis du régime précédent.»

Selon les informations fournies par l'EDB, le siège de l'organisme a été transféré au bâtiment 7 Exchange Square, à Ébène, en décembre 2022. Ce qui suscite l'étonnement, c'est que l'appel d'offres pour la location des nouveaux locaux avait été lancé en octobre 2018, alors même que le bâtiment n'avait pas encore été construit. Fait encore plus intrigant : tous les autres soumissionnaires à cet appel d'offres ont été écartés comme étant non conformes, laissant le champ libre à une seule entreprise : PSH Investment Ltd.

Le contrat de location a été signé le 9 août 2019 entre l'EDB et PSH Investment Ltd, portant sur une superficie de 5 000 m2 de bureaux ainsi que 130 places de parking. D'après les termes de ce contrat, le bâtiment devait être livré en décembre 2020 et les loyers devaient être effectifs à partir de février 2021. Or, les locaux n'ont été livrés qu'en octobre 2022, accusant ainsi un retard de près de deux ans. Malgré cela, l'EDB a bel et bien intégré les lieux à cette date. Un second contrat de bail a été signé le 30 mai 2024, cette fois pour une extension de 170 m2 supplémentaires au rez-de-chaussée du même bâtiment, ainsi que deux emplacements de parking additionnels.

Toujours selon les précisions du Premier ministre, PSH Investment Ltd est détenue à 100 % par NG Holdings Ltd, dont l'unique actionnaire est Vinash Gopee. Ce dernier est décrit comme un proche de l'ancien régime, une proximité politique qui, selon le chef du gouvernement, expliquerait l'attribution exclusive de ce contrat public.

Depuis l'emménagement en décembre 2022, l'EDB a versé un total de Rs 104,9 millions en loyers à PSH Investment Ltd. À cette somme s'ajoutent Rs 7,2 millions de frais de syndic. Le Premier ministre a également souligné l'évolution notable des loyers entre les deux contrats. Alors que le premier bail prévoyait un loyer de Rs 625 par mètre carré, hors TVA, le second contrat, signé en 2024, a fait grimper le montant à Rs 1 147 par mètre carré.

Les conditions du contrat de location, jugées rigides, prévoient un engagement minimum de dix ans pour le premier bail et de huit ans et demi pour le second. Le loyer sera révisé tous les deux ans à partir de décembre 2027, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Jusqu'en novembre 2027, toute résiliation du contrat exigera non seulement un préavis de quatre mois, mais aussi le paiement des loyers restants jusqu'à la fin de la période minimale. Ce n'est qu'après cette date que l'EDB pourra se désengager sans frais, moyennant un préavis.