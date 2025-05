Congo-Brazzaville: Paje - Deux cent soixante-quinze jeunes entrent en immersion

Le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Paul Valentin Ngobo, a lancé le 14 mai à Brazzaville les activités d'incubation de la première cohorte du Projet agriculture jeune et entrepreneuriat (Paje), qui cible plus de sept cents jeunes.

Il s'agit d'offrir, dans un premier temps, à 275 jeunes entrepreneurs des formations ciblées (sur notamment des techniques agricoles, la gestion, le markéting et l'éducation financière), un encadrement rapproché et un accès à un écosystème de financements d'infrastructures et de marchés. « Un incubateur n'est pas une simple formation. C'est une rampe de lancement vers le succès entrepreneurial. C'est un lieu où les idées deviennent des entreprises, les rêves des plans d'affaires et l'énergie la productivité », a indiqué le ministre de l'Agriculture.

Par conséquent, « Les structures d'incubation doivent être compétentes, ancrées dans le réel et très impliquées dans le suivi des jeunes incubés sans lequel il n'y aura point de réussite », a poursuivi le ministre. C'est dans cette optique que le Paje a, à l'occasion du lancement des activités de la première vague de ses bénéficiaires, signé des conventions avec Agri Congo et Samu sarl.

Le Paje prévoit également de financer deux infrastructures essentielles : un abattoir moderne dans la zone agricole protégée de Bambou Mingali pour la production avicole, puis une provenderie pour un approvisionnement en aliments de qualité.

Abordé, Chisso Blocher Philologue, responsable d'Agro Field business, une startup évoluant dans la production des chips coco Kitoko, s'est réjoui d'être parmi les bénéficiaires du Paje. « Nous sommes déjà en activité et notre produit est très prisé. Ce que nous souhaitons, c'est d'augmenter notre production en vue de répondre à la demande croissante des consommateurs », a-t-il confié.

Financé par le fonds international pour le développement agricole, à hauteur de 13,3 milliards de FCFA, le Paje vise entre autres 127 200 bénéficiaires directs, 3650 emplois créés, 25424 ménages impactés dans les départements cibles : Pool, Djoué-Léfini, Bouenza, Kouilou, Niari, Lékoumou, Plateaux, NKéni-Alima, Cuvette ainsi que le corridor Brazzaville-Pointe-Noire.