Ce 13 mai 2025, la Cour internationale de Justice (CIJ) a annoncé qu’elle rendra son arrêt lundi 19 mai 2025 à 15 heures, sur le différend opposant le Gabon et la Guinée équatoriale concernant la délimitation terrestre et maritime et la souveraineté sur certaines îles. Une séance publique se tiendra ce jour-là au Palais de la Paix, à La Haye, au cours de laquelle la Cour donnera lecture de sa décision, apprend-on du communiqué émis par la CIJ.

Ce différend, introduit le 5 mars 2021 à la suite d’un compromis signé entre les deux États, porte sur la délimitation des frontières terrestres et maritimes communes, ainsi que sur la souveraineté des îles Mbanié, Cocotiers et Conga.

Dans le compromis, les deux parties demandent à la Cour « de dire si les titres juridiques, traités et conventions internationales invoqués par les Parties font droit dans les relations entre la République Gabonaise et la République de Guinée équatoriale s'agissant de la délimitation de leurs frontières maritime et terrestre communes et de la souveraineté sur les iles Mbanié, Cocotiers et Conga » comme indiqué dans le communiqué.

Tout cela dans le but d’établir leurs droits respectifs dans cette zone frontalière sensible.

Pour rappel, les audiences publiques sur le fond se sont déroulées du 30 septembre au 4 octobre 2024.

La décision très attendue de la CIJ pourrait contribuer à apaiser les tensions anciennes entre les deux voisins d’Afrique centrale, en offrant un règlement pacifique et juridiquement contraignant à un différend frontalier qui perdure depuis plusieurs décennies.