Tunisie: Enseignement secondaire - La grève prévue à la fin du mois annulée

Le Secrétaire Général de la Fédération Générale de l'Enseignement Secondaire, Mohamed Safi, a déclaré mercredi que « l'annulation de la grève, qui était prévue pour les 28 et 29 mai, ne signifie pas la fin de l'action et de la lutte syndicales ».

« Le ministère de l'Education a suspendu les négociations depuis l'annonce de la date de la grève », a déclaré M. Safi lors de son intervention sur Jawhara FM, soulignant que « cela s'est reflété dans la décision improvisée prise par le ministère, qui ne tient pas compte du calendrier des examens et de l'année scolaire au niveau de l'enseignement ». Al-Safi a ajouté que « le ministère a privé les élèves de trois jours d'enseignement au lieu de s'asseoir à la table du dialogue, et cela fait partie de la grève contre le travail syndical », a-t-il dit.

Al-Safi a souligné que « le ministère poursuit toujours une politique de fuite en avant et n'a pas encore réagi aux actions de l'université et n'a été invité à aucune session de dialogue et de négociation », soulignant que « ceux qui pensent que les 28 et 29 mai feront avorter le travail syndical et le secteur de l'enseignement secondaire se font des illusions ».

L'organe administratif sectoriel de l'enseignement secondaire, qui s'est réuni mardi soir, a décidé d'annuler la grève prévue pour les 28 et 29 mai et d'appeler à des manifestations régionales et centrales, dont les dates seront déterminées par les sections de la FGES.