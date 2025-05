Algérie: Conférence internationale sur les 'Solutions vertes dans le secteur de l'industrie pétrolière et gazière' les 14 et 15 mai à Oran

ORAN — La Conférence internationale sur les "Solutions vertes dans le secteur de l'industrie pétrolière et gazière" (ICGS2025) se tiendra mercredi et jeudi au Centre des conventions d'Oran, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Organisée par la Direction centrale de recherche et développement du groupe Sonatrach et la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT), cette rencontre scientifique vise à réunir des experts, professionnels et décideurs du secteur pétrolier et gazier autour des solutions écologiques innovantes et des défis environnementaux actuels, selon un communiqué des organisateurs.

"Cette conférence constitue une plateforme d'échange et de réflexion en faveur de pratiques durables et responsables dans l'industrie", a-t-on souligné de même source, ajoutant que les conférences seront animées par des spécialistes d'Algérie et d'autres pays dont l'Arabie Saoudite, la Turquie, la Malaisie, le Canada et la France, entre autres.

Le développement de solutions innovantes dans le domaine de l'industrie de l'hydrogène vert constituera l'un des axes majeurs de cette rencontre, ont indiqué les organisateurs, ajoutant que la tenue de cette Conférence converge avec la volonté de l'Algérie de s'engager pleinement dans la transition énergétique et de se positionner comme un acteur régional clé dans les énergies renouvelables.

La rencontre abordera, par ailleurs, plusieurs autres thématiques, comme "Les défis et les opportunités de l'intégration massive des énergies renouvelables dans les réseaux intelligents", "Matériau en polyuréthane pour le stockage de l'hydrogène", "Batteries Li-ion sûres pour l'électrification de la société : de la mine au recyclage" et "Isolation et analyse des constituants chimiques des plantes pour des applications en inhibition de la corrosion".