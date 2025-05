Tunisie: Ligue 1 - 30e et dernière journée - Matches avancés - ASG : La victoire en chantant

Les Gabésiens, qui nagent encore dans la joie du maintien, sont bien décidés à finir en beauté par un succès contre le Club Africain

Après avoir réussi l'exploit d'assurer leur maintien inespéré en Ligue 1 suite à leur victoire décisive sur EGSG, Tarak Jarraya et ses protégés sont aux anges. La fête continue à Gabès pour savourer, comme il se doit, ce brillant résultat. Une très belle ambiance règne dans le camp de la Zliza avant de clôturer la saison par le match d'aujourd'hui contre le CA.

Ce qui va faciliter en principe cette rencontre contre les "Rouge et Blanc" qui seront eux sous forte pression pour ne pas perdre une quatrième place qui est le seul petit objectif du championnat qui leur reste à se mettre sous la dent. L'entraîneur des "Rouge et Noir", Tarak Jarraya, confirme que ses joueurs sont habités par la grande envie de terminer leur parcours par un brillant succès: « Nous avons été libérés du poids de ce match qui aurait été plus pesant sur nos épaules si son issue était déterminante pour notre survie. Maintenant que ce n'est plus le cas, mes joueurs sont bien décidés à convoiter les trois points de la victoire avec la manière. Ce serait un très beau cadeau dont nos supporters sont dignes tellement ils nous ont soutenus et nous ont fait bénéficier de leur confiance jusqu'au bout.», a-t-il indiqué.

Un match ouvert

Quand on est débarrassé du poids de l'enjeu et de l'obligation de résultat, on ne peut qu'être mentalement assez fort pour bien contrôler et mener le débat. L'ASG possède un bon potentiel offensif et peut rivaliser avec les meilleurs dans les matches ouverts. « Nous avons éprouvé des difficultés devant des équipes recroquevillées derrière et qui refusaient pratiquement le jeu, comme ce fut le cas lors de notre match contre la JSO qui a opté pour un bloc hermétique avec le seul objectif de rentrer avec un point.», a précisé le technicien gabésien.

Et d'ajouter : « Le CA n'optera pas pour une telle stratégie, tellement il a besoin plus que nous des trois points. Ce jeu d'attaque auquel il va opter nous conviendra, car il va nous offrir beaucoup d'espaces, ce qui permettra à nos joueurs de mieux exprimer leurs qualités de joueurs de transition rapide, très efficaces dans les contres. Nous nous sommes bien préparés pour ce scénario». On ne peut pas être plus euphorique et plus confiant pour un entraîneur tout fier d'avoir réussi l'essentiel de sa mission, mais qui n'est pas encore rassasié.