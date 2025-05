Tunisie: Ligue 1 - 30e et dernière journée - Matches avancés - CA-ESZ, duel à distance

Les Clubistes et les Zarzissiens mèneront leur dernier combat en championnat, celui de terminer quatrièmes au classement, avec l'espoir que cela servirait à leur assurer une place en Coupe de la CAF.

C'est un duel à distance entre le Club Africain et l'Espérance de Zarzis que nous propose la première manche de la 30e journée de la Ligue 1 qui se déroulera cet après-midi. Chaque équipe mènera de son côté son ultime combat de la saison en championnat, celui de terminer quatrième avec le minime espoir que cela servirait pour une qualification en Coupe de la Caf.

Qui sait ? Les Clubistes seront en déplacement à Gabès, alors que les Zarzissiens auront le privilège d'évoluer à domicile où ils recevront la JSOmrane. Pour le CA comme pour l'ESZ, leurs adversaires respectifs aborderont cette ultime journée du championnat sans la moindre pression, étant donné qu'ils ont déjà assuré leur maintien.

L'ASG et la JSO joueront-ils la carte du fair-play ? Il faudra que les Gabésiens et les Omranais aient encore du souffle. Les joueurs de l'ASG et de la JSO, qui ont tout donné lors des journées précédentes pour préserver leurs places parmi l'élite, ont le droit de relâcher la pression. Pour les Clubistes et les Zarzissiens, bien qu'ils soient encore en Coupe de Tunisie, il vaut mieux maximiser leurs chances, aussi minimes soient-elle, pour terminer quatrièmes au classement et attendre...

Quant à David Bettoni, le déplacement de cet après-midi à Gabès est une épreuve de plus, lui qui est sur la sellette depuis un certain temps déjà. Un faux pas tout à l'heure rendrait encore plus difficile sa situation au club, déjà compliquée.

UST et EGSG : rien ne sert de courir...

Cet après-midi, deux équipes, l'US Tataouine et EGS Gafsa, disputeront leurs derniers matchs en Ligue 1 et leurs joueurs, ainsi que leurs entraîneurs, regretteront à coup sûr de ne pas s'être battus suffisamment lors des journées précédentes pour préserver leurs places parmi l'élite. Pour l'US Tataouine et EGS Gafsa, le proverbe "Rien ne sert de courir, il faut partir à point", est plus que jamais d'actualité.

Les Tataouinis et les Gafsiens feront, donc, tout à l'heure, des déplacements inutiles, respectivement à Métlaoui et Ben Guerdane. Peu importe leurs résultats, les dés sont déjà jetés. Et le mal est fait !