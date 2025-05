Tunisie: GATBIKE 2025 - Sport, culture et solidarité au coeur du Théâtre de Carthage

La 4ᵉ édition de GATBIKE, événement emblématique du cyclisme tunisien organisé par GAT Assurances en partenariat avec la Fédération Tunisienne de Cyclisme, se tiendra le dimanche 18 mai 2025 à partir de 8h30, au coeur du prestigieux Théâtre de Carthage.

Cette manifestation sportive, culturelle et solidaire poursuit son objectif : faire du vélo un vecteur de bien-être, de lien social et de sensibilisation écologique. Quatre parcours sont proposés : 70 km pour les cyclistes aguerris, 50 km pour les amateurs, 20 km pour les sorties familiales et une balade découverte de 8 km, ouverte aux enfants dès 12 ans sans chronométrage.

Riadh Badr, Directeur Général Adjoint de GAT Assurances et président du comité d'organisation, a souligné l'envergure croissante de l'événement. "Après Oudhna, Thuburbo Majus et Pupput, cette édition met à l'honneur le Théâtre de Carthage, joyau du patrimoine tunisien. GATBIKE incarne nos engagements en faveur d'un mode de vie sain, de l'inclusion sociale et de la préservation environnementale", a-t-il précisé.

L'événement vise aussi à démocratiser l'accès au sport cycliste, comme l'a rappelé Naoufel Marchaoui, président de la Fédération. : "Le cyclisme tunisien doit être accessible à tous, dans toutes les régions. GATBIKE en est un exemple inspirant", a-t-il indiqué.

En plus de la dimension sportive, GATBIKE 2025 se veut une fête populaire avec des animations musicales, des espaces dédiés aux enfants, des démonstrations artistiques et un marché artisanal mettant en valeur les talents locaux. Toutes les recettes seront reversées à une initiative caritative, illustrant la volonté des organisateurs d'associer performance et responsabilité sociétale.

Ce rendez-vous, salué pour son ambiance conviviale et sa portée symbolique, attire chaque année un public diversifié de passionnés, de familles, d'enfants et de curieux. GATBIKE 2025 promet d'être, une fois encore, un moment fort de la scène sportive et culturelle tunisienne.