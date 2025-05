Congo-Kinshasa: Risque de confrontation à l'UDPS, Augustin Kabuya se considère comme le seul SG légitime

La crise qui secoue l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS/Tshisekedi) continue de s'aggraver. Ce dimanche 11 mai à l'Hôtel Fleuve Congo, un nouveau rebondissement entre les deux secrétaires du même parti politique notamment : Augustin Kabuya ainsi que Déo Bizibu. Le premier se considère comme le seul Secrétaire Général dudit parti légitime et investi du pouvoir de convoquer une réunion importante.

Dans sa lettre d'invitation, Kabuya a appelé tous les Députés Nationaux de l'Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS et ceux des partis alliés à venir l'écouter sur les « enjeux politiques de l'heure ». Mais, quelques heures après cette annonce, la direction officielle du parti a réagi fermement. Déogratias Bizibu, qui a été nommé Secrétaire Général intérimaire depuis août 2024, a rappelé que Kabuya a été destitué depuis le 11 août dernier par la Convention Démocratique du Parti (CDP). Pour lui, Kabuya n'a plus aucun pouvoir pour parler ou engager l'UDPS.

Selon les statuts de l'UDPS, il n'existe pas de poste de « président ad intérim ». En cas d'absence du président, c'est un directoire tripartite qui gère les affaires pour 30 jours maximum. La direction actuelle demande même que Kabuya soit déféré devant la Commission de discipline pour usurpation de pouvoir.

Depuis sa destitution, Kabuya rejette la nomination de Bizibu et continue de mener ses actions politiques comme s'il était toujours à la tête du parti. Cette situation a divisé le parti en deux camps opposés.

Ce n'est pas la première fois que cette division crée des tensions. En août 2024, des affrontements entre partisans des deux camps avaient éclaté au Palais du Peuple, lors du dépôt de la candidature d'Idriss Mangala pour la présidence du Sénat. Ces violences avaient fait plusieurs blessés.

Interrogé à l'époque depuis la Belgique, le président Félix Tshisekedi, avait tenté de minimiser la crise. Pour lui, ce n'était qu'un signe de « vitalité démocratique » au sein du parti. Mais depuis, la division reste profonde.

Malgré la mise en place d'une commission de bons offices pour calmer les esprits, et les appels au dialogue lancés par des personnalités comme Eteni Longondo, aucun accord de réconciliation n'a vu le jour.

La réunion convoquée ce dimanche par Augustin Kabuya risque d'envenimer encore davantage la situation, alors que l'UDPS est censée jouer un rôle de premier plan au sein de la majorité présidentielle.

Rappelons qu'il y a pratiquement plusieurs jours que les désordres s'observent au sein du parti présidentiel, deux grands leaders politiques s'affrontent et se réclament la légitimité, ignorant que l'Union pour la démocratie et le progrès social prônait l'unité dans la diversité et il restait un et indivisible.