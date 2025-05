Le Ministère des Affaires Foncières a commémoré, ce mardi 13 mai 2025, le 62ème anniversaire de la journée nationale de géomètre en République Démocratique du Congo sous le thème « Le rôle du géomètre dans la gouvernance en RDC ».

Dans son mot de circonstance, le Secrétaire Général ad intérim, M. Boniface Mukando Ngu, a remercié la Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Foncières, Acacia Bandubola Mbongo, pour sa présence.

Il a déclaré que Dieu est le premier géomètre pour avoir attribué à Adam et Eve une concession appelée « Jardin d'Éden ».

Il a ajouté que cette journée doit interpeller au plus haut point et remettre en ordre si on veut bénéficier de l'attention soutenue de la hiérarchie et d'être considéré comme des acteurs de la bonne gouvernance foncière.

Pour cadastrer la RDC, l'administration foncière a besoin d'un géomètre formé, informé, honnête, consciencieux, impartial, compétitif, performant et motivé.

Acacia Bandubola Mbongo, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Foncières, a, dans son discours, déclaré que la date du 13 Mai rappelle l'appropriation nationale des travaux de mesurage et de bornage de terres par des professionnels congolais, affirmant ainsi la souveraineté de la RDC dans la gestion du patrimoine foncier national.

« Vous êtes les artisans de la précision. Vous êtes les garants de la clarté des droits fonciers. Vous êtes appelés à exercer avec abnégation, intégrité, impartialité et professionnalisme », a dit la Ministre d'État, Ministre des affaires foncières, Acacia Bandubola Mbongo. Elle a rappelé aux géomètres que l'éthique professionnelle est le premier outil de travail.

Elle a exhorté au respect strict de l'arrêté ministériel qui interdit tout morcellement de parcelles en dessous de 3 ares (300 m²).

« Pour mettre fin au morcellement anarchique des parcelles, source de surpeuplement, de dégradation urbaine et de déséquilibres sociaux et environnementaux, j'ai pris cet arrêté interdisant cette pratique, déjà prohibée par les articles 72, 93 et 204 de la loi foncière. Cette mesure vise à restaurer l'ordre dans l'occupation et l'octroi des terres en milieu urbain, et constitue une étape essentielle dans l'assainissement du secteur. Tout contrevenant sera désormais exposé aux sanctions prévues par la loi », a insisté Acacia Bandubola Mbongo.

Pour la patronne des affaires foncières, le géomètre a un rôle déterminant dans la réussite du vaste chantier de la réforme foncière initiée sous la très haute impulsion du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et mise en oeuvre sous le leadership du Gouvernement dirigé par la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka.

Rappelons que la journée nationale de géomètre congolais a été instaurée le 13 Mai 1963.