Congo-Kinshasa: Du yo-yo - Jean-Paul Mbwebwa ou du rififi au Kasaï Oriental

C'est donc une aubaine pour soutenir le changement de la constitution selon le projet imminent de Félix Tshisekedi. Les échauffourées souvent intéressées entre les Députés Provinciaux et les Gouverneurs ont le triste mérite de retarder le développement à la base. Dans le meilleur des cas, elles sont produites à la hussarde pour régler les comptes à un Gouverneur qui, quelles que soient ses performances managériales, ne rencontre pas la mesquinerie des élus- jouisseurs et nombrilistes...préoccupés plus par leurs intérêts que ceux de la population. Il s'agit là des impondérables de la démocratie représentative qui, faute d'une vraie culture de redevabilité, préjudicie la promotion des valeurs politiques, économiques et culturelles des provinces.

Le cas du Kasaï Oriental sort de l'ordinaire et expose cette province longtemps économiquement agonisante et géographiquement enclavée, à la destinée d'une précarité éternelle. C'est du Yo-yo! Un jeu d'enfants qui dégarnit la crédibilité de Félix Tshisekedi depuis sa prise du pouvoir en 2018. Depuis le temps de Maweja Jouness, en passant par Kabeya Matshi et les autres, aucun Gouverneur au Kasaï Oriental n'a eu le temps nécessaire pour mener à bon port les cargaisons de sa gouvernance.

L'hypothèse la plus crédible quant à ces inepties servant très mal la cause de la population meurtrie, repose souvent sur des considérations tribalo- ethniques. Ça se passe dans les encablures du théâtre de la guéguerre interminable entre les Bena- N'shimba, Bena- Kapuya...Bena Mwembia...Bref, la victime est plus jugée selon sa tête tribale par ses élus corruptibles à souhait.

C'est aussi le paradoxe du parallélisme des formes : ceux qui élisent moyennant les espèces sonnantes et trébuchantes, sont les mêmes qui défenestrent le Gouverneur élu dès l'instant où un autre corrupteur passe sur leur chemin. Et le cercle vicieux s'en trouve bien opérant.

L'attention de la population détournée

Cette actualité psychodramatique du Kasaï oriental n'est ni plus ni moins qu'une façon géniale de distraire la population kasaïenne face à ses vraies attentes. En lieu et place d'appuyer l'accélérateur sur la problématique de la cimenterie de Katanda pour l'urbanisation de l'espace Kasaïen...au lieu de se focaliser sur les travaux de la route Kalamba- Mbuji pour un désenclavement évident du point de vue éminemment économique, les piètres élus provinciaux choisissent la dragée haute comme modalité de partenariat avec le Gouverneur. Des accusations infondées et mal documentées jonchent le pavé juste pour clouer au pilori celui qui ne leur plaît pas.

Pas plus tard que le samedi 10 mai 2025, l'on a procédé à la relance des travaux de la centrale de Katende avec tout ce que cela pourra entrainer comme bénéfice transversal sur la qualité de vie d'une population toujours hantée par le démon de l'exode rural. C'est pendant ce moment que les élus corrompus... visiblement corrompus par les ennemis de Félix Tshisekedi, proposent au jury mondial leur galéjade en accusant faussement le Gouverneur Jean- Paul Mbwebwa.

Donnant raison à ceux qui ont toujours fustigé l'atavisme Kasaïen qui consiste à combattre leurs frères, il y a tout lieu de jeter un coup d'oeil malheureux sur les swahiliphones qui se soutiennent même dans le mal. L'exemple de Mwanga Tshutshu toujours soutenu est un cas d'école quant à la solidarité négative qui caractérise certains congolais. Cependant, au Kasaï Oriental, on combat celui qui se bat pour le développement de la province. C'est à s'en arracher les cheveux !

En clair comme en résumé, le changement de la constitution s'érige telle une panacée pour donner au Chef de l'Etat l'habilité de nommer et de révoquer les Gouverneurs qui sont censés refléter sa politique de gouvernance. En proscrivant aussi la fameuse politique des gouverneurs- originaires, c'est l'unité nationale qui s'en trouvera consolidée.