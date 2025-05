La détermination a vaincu l'incertitude. Et, désormais, la responsabilité trône. Autour de la menace de grève qui secoue la RTNC, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, vient d'engager des dispositions réalistes. Lundi 12 mai 2025, dans la soirée, il a, en effet, échangé, dans son cabinet de travail, situé à la Gombe, avec la Délégation syndicale de ce média public, harmonisant les vues sur une démarche coordonnée à mener, dans un délai raisonnable, pour des solutions rapides et durables aux revendications soulevées par son personnel.

Devant le Ministre Patrick Muyaya, la Délégation Syndicale, représentée par son président René Kalonda, a énuméré quatre doléances, à savoir : le nouveau barème, les arriérés de 25% de la rénumération de l'ancien barème (16 mois), la redevance grâce au logiciel Sydonia et la retraite du personnel ayant dépassé 35 ans de service, et n'a pas présenté des excuses à l'égard de toutes les personnalités publiques qu'elle a traitées de tous les maux.

Déterminé à trouver des solutions pour le personnel de la RTNC sur toute l'étendue du territoire national, le ministre Patrick Muyaya s'est convenu avec le ministre d'État ministre du Budget pour organiser une séance de travail mixte (Budget, Finances, Communication et RTNC) avant la fin de ce mois de mai pour échanger autour du nouveau barème signé depuis quatre ans et l'actuel statut de ce média public.

S'agissant du paiement de 16 mois d'arriérés de l'ancien barème équivalent à 25% (maboko banque), le ministre de la Communication a mis en place une commission mixte composée de la direction générale et de quelques membres du syndicat pour échanger avec les experts du ministère du Budget pour qu'un calendrier sur les modalités de paiement soient mis en place.

Prenant la parole sur le même sujet, la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elenge a indiqué que lors des récents échanges avec les experts du Budget et des Finances, il a été convenu que les 4 derniers mois de 2024 (septembre, octobre, novembre et décembre) seront incessamment payés et d'autres mois s'en suivront.

Quant à la redevance, le ministre a précisé qu'en accord avec la Direction générale des douanes et Assises (DGDA), ils ont un serveur du logiciel « Sydonia » dans son cabinet pour suivre de près le monitoring des opérations douanières en rapport avec la part de la RTNC. Depuis son installation en janvier dernier, les 3 premiers mois ont généré 722.137.007,03 CDF et 3.123 USD soit un total en usd de 255.973,09 dollars américains. À propos de la retraite du personnel ayant dépassé l'âge légal de 35 ans de service, le ministre a précisé qu'il faut que toutes les conditions soient réunies pour que cela se fasse de manière voulue par le Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi.

Il a instruit la directrice générale de la RTNC et le président de la délégation syndicale de mettre en place une commission qui ira s'entretenir avec les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) au sujet de la retraite, surtout de la part patronale non versée par l'État depuis des années.

Satisfait de la disponibilité du ministre depuis sa nomination à la tête de ce ministère, René Kalonda s'est exprimé en ce mot : « Nous avons été reçus par le ministre de tutelle par rapport à la grogne sociale qu'on observe actuellement à la RTNC. Il était question que nous puissions échanger avec la tutelle, en présence de la direction générale et du conseil d'administration.

C'était un début de discussion au regard de tout le problème que nous avons exposé, le barème, la redevance, le CNSS, les soins de santé et d'autres matières ... J'estime que c'est un débit de négociation ».

D'ajouter : « Nous allons voir ce que cela va donner dans les jours à venir, parce que jusque-là, on n'a pas concrètement trouvé des solutions. C'est un début de négociation et nous allons poursuivre les discussions. L'opinion retient tout simplement que la délégation syndicale, qui est venue en vertu des principes que nous avons au niveau du syndicat, lorsque vous êtes en manifestation et que l'employeur vous appelle pour des négociations, il faut venir ouvrir ces négociations. C'est pourquoi, on a été là pour échanger avec son Excellence Monsieur le Ministre ».