Ethiopie: Le potentiel endémique du pays est la clé du géotourisme et du développement durable - UNESCO

Addis-Abeba — Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le remarquable potentiel endémique de l'Éthiopie est crucial pour le développement du géotourisme et la réalisation du développement durable.

L'atelier de trois jours sur « Le rôle des géoparcs mondiaux UNESCO et du géotourisme pour le développement durable », organisé conjointement par le ministère du Tourisme et l'UNESCO, a exploré les moyens de dynamiser le potentiel touristique.

S'adressant à l'ENA, Özlem Adiyaman Lopes, responsable principale de programme à l'UNESCO, a souligné le riche potentiel transformateur de l'Éthiopie.

La responsable a souligné le potentiel important de création d'emplois de l'Éthiopie grâce au développement des géoparcs et du géotourisme, tant au niveau national qu'en Afrique.

La responsable a également souligné que l'UNESCO désigne des sites naturels, historiques et culturels importants et reconnaît le travail des pays en matière d'éducation, de conservation et de promotion.

Elle a précisé que les géoparcs constituent la plus récente désignation de l'UNESCO, jouant un rôle clé dans la conservation du patrimoine géologique et la promotion du développement durable.

Par ailleurs, si l'UNESCO applique des normes internationales, elle a expliqué que chaque pays peut créer ses propres désignations pour refléter ses paysages culturels et environnementaux spécifiques.

Selon la responsable, les initiatives actuelles visent à garantir que les paysages culturels et les attractions touristiques désignés créent des opportunités d'emploi, en particulier pour les femmes et les jeunes, tout en bénéficiant d'un soutien adéquat des gouvernements et des communautés.

Elle a également souligné l'atout majeur de l'Éthiopie, grâce à la richesse de son patrimoine matériel et immatériel.

En tant que berceau de l'humanité, l'Éthiopie offre une riche palette de richesses culturelles et naturelles, englobant des systèmes de savoirs autochtones, des pratiques religieuses et des paysages variés, a-t-elle souligné.

Selon elle, le pays possède un patrimoine immatériel, des communautés autochtones et locales, ainsi que différents rituels et activités religieuses.

Elle a également précisé que l'UNESCO avait déjà identifié entre 10 et 20 sites en Éthiopie, dont d'importants réseaux de grottes, soulignant ainsi le potentiel du pays en matière de développement de géoparcs.

Les efforts continus du pays pour développer des géoparcs et améliorer son secteur touristique grâce à un cadre politique national ont encouragé l'UNESCO à renforcer son engagement à soutenir ces efforts, a-t-elle souligné.