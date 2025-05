Afrique: La CEA a célébré la Journée de la langue espagnole à Addis-Abeba

Addis-Abeba — La Commission économique pour l'Afrique (CEA) a organisé aujourd'hui une célébration dynamique de la Journée de la langue espagnole à son siège à Addis-Abeba, soulignant l'importance mondiale et la richesse culturelle de la langue espagnole.

L'événement a réuni une communauté diplomatique distinguée, dont des ambassadeurs des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que le doyen du Groupe Amérique latine et Caraïbes.

À l'occasion, les intervenants ont souligné que l'espagnol est parlé par plus de 500 millions de personnes dans le monde et constitue un pont entre les continents et les cultures, notamment dans certaines régions d'Afrique où la langue est présente historiquement et contemporainement.

La célébration a mis en valeur les liens linguistiques et culturels entre les nations hispanophones et l'Afrique, renforçant le rôle de la langue dans la promotion de l'unité et de la coopération.

La Journée de la langue espagnole est reconnue mondialement comme une célébration de l'une des langues les plus parlées et les plus influentes au monde, promouvant le multilinguisme et le dialogue interculturel.