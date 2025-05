Afrique de l'Est: Le ministre éthiopien des affaires étrangères Gedion s'entretient avec son homologue djiboutien

Addis Ababa — Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de Djibouti, l'ambassadeur Abdoulkader Houssein Omar.

Les deux ministres ont échangé des points de vue sur des questions bilatérales et régionales visant à consolider davantage les liens entre les deux pays.

Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, M. Gedion, a noté que la visite de l'ambassadeur Abdoulkader Houssein Omar en Éthiopie, son premier voyage officiel à l'étranger depuis qu'il a pris ses fonctions de ministre des Affaires étrangères de Djibouti, souligne l'importance que les deux pays accordent à leurs relations bilatérales.

Le ministre a souligné que les relations entre l'Éthiopie et Djibouti ne se limitaient pas à une simple proximité, mais qu'il s'agissait plutôt d'un partenariat profond, multiforme et stratégique englobant un large éventail de secteurs.

Il a en outre souligné la nécessité d'une collaboration étroite pour élever les relations solides entre l'Éthiopie et Djibouti à un niveau supérieur, en particulier dans des domaines tels que l'économie, le commerce, l'intégration régionale et les questions concernant les citoyens.

Pour sa part, le ministre djiboutien des affaires étrangères, Abdoulkader Houssein Omar, a déclaré que les liens entre l'Éthiopie et Djibouti reposaient sur une base solide de culture, de langue, de religion, de commerce et d'économie partagés, et a exprimé le désir de son pays d'approfondir ce partenariat.

Les deux ministres ont également convenu de travailler ensemble pour renforcer l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD).

