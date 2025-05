Ile Maurice: Un quatrième épisode mondial, le plus étendu jamais observé

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), en partenariat avec l'Initiative internationale pour les récifs coralliens, a confirmé, à la fin avril, que le monde traverse actuellement son quatrième épisode mondial de blanchissement des coraux. Entre le 1eᣴ janvier 2023 et le 20 avril 2025, 83,7 % de la surface des récifs coralliens de la planète a subi un stress thermique provoquant un blanchissement. Au moins 83 pays et territoires ont observé un blanchissement massif de leurs coraux, faisant de cet épisode le plus étendu jamais enregistré.

À titre de comparaison, lors du précédent épisode mondial de 2014 à 2017, 68,2 % des récifs avaient été touchés. Les deux premiers épisodes de blanchissement corallien avaient eu lieu en 1998 et 2010. Les coraux peuvent se rétablir si les conditions s'améliorent, mais cela peut prendre des années, voire une décennie, en fonction de l'étendue des dégâts.

Les prévisions pour l'avenir sont alarmantes : même les scénarios les plus optimistes suggèrent qu'à l'horizon 2050, une majorité de récifs coralliens mondiaux pourrait subir un blanchissement massif chaque année. Face à cette crise, la NOAA appelle à une coopération renforcée entre les acteurs impliqués. Il est considéré urgent de réduire les pressions locales sur les récifs, de soutenir les efforts de conservation et de restauration, et surtout d'agir au niveau mondial pour réduire les émissions de CO2 , principale cause du changement climatique ayant pour origine les activités humaines.

Océan Indien

Le 15 avril, CORDIO East Africa a émis une alerte régionale au blanchissement des coraux. Son rapport indique que le risque de blanchissement sévère demeure, bien que les prévisions pour l'océan Indien occidental se soient améliorées. Actuellement, seule une zone isolée présente encore un risque élevé de 90 % de probabilité, notamment autour du nord-ouest de Madagascar et du plateau des Mascareignes. Concernant Maurice, une alerte de blanchissement élevé est en vigueur pour les régions de Flic-en-Flac et Belle-Mare.

En mars, l'organisation non gouvernementale Reef Conservation avait tiré la sonnette d'alarme sur le blanchissement des coraux, signalant sur les réseaux sociaux des températures marines supérieures à 31 °C, bien au-dessus des moyennes habituelles autour de l'île. Cette chaleur excessive entraîne un blanchissement massif des coraux. Lorsqu'ils blanchissent, les coraux perdent les algues symbiotiques qui leur apportent énergie et couleur, ce qui les affaiblit et peut entraîner leur mort. Ce phénomène menace gravement les écosystèmes marins car les récifs coralliens sont essentiels à la vie marine et jouent un rôle de barrière naturelle contre l'érosion côtière.