Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 mai 2025

revue de presse

Afrique Centrale: Délimitation des frontières entre le Gabon et la Guinée équatoriale - La CIJ rendra son arrêt le 19 mai 2025

Ce 13 mai 2025, la Cour internationale de Justice (CIJ) a annoncé qu’elle rendra son arrêt lundi 19 mai 2025 à 15 heures, sur le différend opposant le Gabon et la Guinée équatoriale concernant la délimitation terrestre et maritime et la souveraineté sur certaines îles. Une séance publique se tiendra ce jour-là au Palais de la Paix, à La Haye, au cours de laquelle la Cour donnera lecture de sa décision, apprend-on du communiqué émis par la CIJ.

Ce différend, introduit le 5 mars 2021 à la suite d’un compromis signé entre les deux États, porte sur la délimitation des frontières terrestres et maritimes communes, ainsi que sur la souveraineté des îles Mbanié, Cocotiers et Conga. (Source allAfrica)

Mauritanie : Mohamed Ould Abdel Aziz condamné à 15 ans de prison

Mohamed Ould Abdel Aziz, ancien président mauritanien, a été condamné mercredi à 15 ans de prison par la cour d’appel de Nouakchott pour abus de pouvoir, enrichissement illicite et blanchiment d’argent, a appris APA.

La peine, qui alourdit la sentence initiale de cinq ans prononcée en décembre 2023, intervient après des accusations de détournement de fonds publics, de trafic d’influence et d’abus de pouvoir pendant ses onze années à la tête du pays (2008-2019). (Source apanews)

Maroc : Achraf Hakimi rachète un club en Espagne

Achraf Hakimi se lance dans l’investissement. L’international marocain s’apprête à franchir une étape importante dans sa carrière en dehors des terrains, en entamant des démarches pour racheter le club espagnol de Getafe, là même où il avait fait ses premiers pas avant de rejoindre le centre de formation du Real Madrid.

L’information a été révélée par son agent, Alejandro Gustavo Camaño, lors d’une interview à la radio Cadena COPE, peu après la qualification spectaculaire du Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des champions, aux dépens d’Arsenal. (Source Hespress)

Ethiopie : Le parti historique du Tigré radié par la Commission électorale nationale

Le Front populaire de libération du Tigré, tout puissant pendant trente ans en Ethiopie, avait déjà perdu son statut de parti politique fin 2020, dès le début de la guerre entre les rebelles tigréens et les forces gouvernementales, qui a fait rage jusqu’à fin 2022.

Le Front populaire de libération Tigré (TPLF), parti qui a dominé durant près de trente ans la vie politique en Ethiopie, a été « radié » pour ne pas avoir respecté ses obligations légales, a annoncé mercredi la Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE). (Source Lemonde Afrique)

Égypte : L'ONU préoccupée par le nouveau code de procédure pénale

Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a exprimé mardi ses préoccupations concernant le nouveau code de procédure pénale égyptien, qui a été récemment approuvé par la Chambre des représentants.

Seule l’approbation présidentielle manque à l’adoption de ce texte qui interroge l’organisation sur son contenu, concernant le respect des obligations internationales de l'Égypte en matière de droits de l'homme. (Source Africanews)

L’Afrique du Sud prend la tête de l’Association des chefs des agences de lutte contre la corruption du Commonwealth

L’Afrique du Sud prend officiellement la tête de l’Association des chefs des agences de lutte contre la corruption du Commonwealth en Afrique, l’Unité spéciale d’enquête qui dirige la lutte régionale contre les crimes financiers. Une présidence sud-africaine qui sera étroitement liée à sa présidence du groupe de travail du G20.

Tout en œuvrant en faveur de l’entraide judiciaire sur le continent et pour la promotion de la coopération internationale, l’Afrique du Sud se dit engagée à renforcer la lutte contre les crimes financiers et à garantir la transparence et la responsabilité au sein de la fonction publique. (Source Africa 24)

« L’auteur de ce crime doit payer le prix intégral », Maurice Kamto brise le silence sur l’assassinat de Mathis au Cameroun

L’homme politique camerounais et avocat international condamne avec la plus forte énergie l’assassinat de Mathis survenu au Yaoundé par le présumé Nwafo.

Maurice Kamto n’est pas resté de marbre face à une telle atrocité qui plonge le pays dans l’émoi et la consternation. Après de l’assassinat du petit Mathis survenu à Yaoundé par le présumé Nwafo, le père la slameuse Lydol, le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) et avocat international appelle la justice à mettre l’auteur du crime face à ses responsabilités. Dans une tribune livre, Maurice Kamto est ferme.

« La justice et les autres autorités compétentes doivent assumer l’entière responsabilité de cette tragédie. L’auteur de ce crime doit répondre de ses actes et payer le prix intégral pour ce qu’il a fait. Une telle horreur ne doit plus jamais se reproduire dans notre pays », écrit le potentiel candidat à l’élection présidentielle de 2025 ce 14 mai sur ses pages réseaux sociaux. (Source Lebledparle)

Togo : Le courant devient plus cher

Les Togolais devront désormais composer avec une nouvelle grille tarifaire de l’électricité, marquée par une hausse moyenne de 12,5 %, selon un arrêté interministériel récemment publié au Journal officiel.

Cette mesure, qui s’applique sur l’ensemble du territoire, vise à redresser les finances du secteur, structurellement déficitaire depuis plusieurs années.

Malgré cette augmentation générale, les autorités assurent avoir protégé les couches les plus vulnérables. Une tarification sociale reste en vigueur pour les abonnés domestiques en basse tension. (Togonews)

Sahel : Les États-Unis annoncent la poursuite de leur coopération avec le Niger dans la lutte contre le terrorisme

Malgré les récentes tensions diplomatiques, la coopération sécuritaire entre les États-Unis et le Niger demeure active dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les autorités américaines ont affirmé, via l’ambassade à Niamey, leur engagement à accompagner le Niger dans la stabilisation de la sous-région ouest-africaine.

L’annonce a souligné l’importance du Niger comme partenaire incontournable dans l’effort international de prévention et de répression des groupes armés terroristes qui sévissent dans la région. (Source mali actu)

Le Sénégal en quête de 40 milliards de FCFA sur le marché financier de l’UEMOA

Le Sénégal émet simultanément deux Obligations Assimilables au Trésor (OAT) et un Bond Assimilable au Trésor (BAT) sur le marché financier de l’Uemoa dès le vendredi 16 mai prochain. L'information est disponible sur le site umoatitres.org.

Le montant mis en adjudication est de 40 milliards FCFA. La date de valeur est fixée au 19 mai 2025.

Le Bond Assimilable au Trésor (BAT) est de 12 mois. Le taux d’intérêt n’est pas précisé. La date d'échéance est fixée au 17 mai 2026. Quant à la valeur nominale unitaire, elle est de 1 000 000 FCFA. (Source Seneweb)