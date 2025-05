Ile Maurice: Vincent Hardy - «Prioriser l'efficacité et rationaliser les politiques d'investissement pour protéger notre image»

Pour sa première interview en tant que «Chief Executive Officer» (CEO) du groupe Mont Choisy, Vincent Hardy souligne l'importance d'une collaboration nationale pour attirer les investissements mondiaux. Il évoque aussi les défis liés à la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée et à la fuite des cerveaux, appelant à un investissement dans la formation pour préserver la dynamique du pays.

Vous avez une expérience internationale et une compréhension locale. Comment cette double perspective influence-t-elle vos décisions stratégiques pour Mont Choisy ?

J'ai grandi et j'ai été éduqué en Afrique du Sud, où j'ai passé plusieurs années à travailler dans de nombreux secteurs différents. Cette expérience m'a permis de comprendre comment divers marchés font face aux défis économiques mondiaux et d'acquérir une vision plus large des tendances et opportunités dans un marché plus vaste que Maurice. Mont Choisy s'est imposé comme un choix naturel pour moi.

En moins de cinq ans, le groupe s'est fait un nom dans l'immobilier avec des projets ambitieux. Lorsque l'opportunité s'est présentée de succéder à Jyoti Jeetun en tant que Group CEO, j'ai considéré cela comme une formidable opportunité de capitaliser sur les bases solides déjà mises en place tout en contribuant activement à la prochaine étape du développement de Mont Choisy.

Dans le contexte économique actuel, qui est marqué par de fortes contraintes, notre défi ne se limite plus au développement uniquement : il consiste désormais à adapter notre stratégie pour assurer une croissance résiliente et durable.Aujourd'hui, notre défi va au-delà du développement dans un contexte économique difficile. Il nous faut travailler collectivement avec les différentes parties prenantes dans plusieurs domaines, notamment par rapport à l'attractivité de Maurice à l'international, la gestion responsable des ressources naturelles ou encore la protection de l'environnement.

Mon parcours m'a permis de développer des compétences en immobilier, en gestion d'équipes pluridisciplinaires, en développement de projets et dans le secteur bancaire - aujourd'hui mises au service des ambitions de Mont Choisy. La richesse de Mont Choisy réside dans son équipe et sa vision, et mon rôle sera d'accompagner cette dynamique existante en y ajoutant ma perspective pourfaire avancer les choses.

Quels sont les projets phares que vous aimeriez voir achevés sous votre direction et comment ces projets s'inscrivent-ils dans votre vision à long terme pour le groupe ?

Le groupe Mont Choisy a transformé le paysage du Nord de Maurice en créant des communautés dynamiques qui servent à la fois les marchés locaux et internationaux. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif. Le succès de notre segment résidentiel nous donne un avantage unique pour étendre nos activités vers le développement commercial et retail à travers notre projet du Boulevard.

Nous recherchons activement des partenariats avec des codéveloppeurs pour créer un écosystème équilibré servant à la fois les investisseurs étrangers et les entrepreneurs locaux. Notre master plan s'inspire de destinations emblématiques avec des fronts de mer bien organisés.

Nous souhaitons développer nos sites côtiers en intégrant retail, commercial et résidentiel, tout en attirant des entrepreneurs pour construire des infrastructures touristiques, hôtels et appartements. Aujourd'hui, le centre médical connaît déjà un succès significatif et nous souhaitons voir d'autres services complémentaires dans l'avenir.

Au coeur de notre vision se trouve la création d'une communauté durable et accessible à pied. Nous concevons ainsi des solutions de micro-mobilité où les enfants peuvent aller à l'école à vélo ou en trottinette en toute sécurité, où les résidents peuvent se promener dans le domaine sans voiture - réduisant activement notre empreinte carbone tout en améliorant la qualité de vie.

En tant que moteur économique majeur du Nord, quelle est votre responsabilité face aux défis d'attractivité de l'île ?

Nous assumons notre responsabilité à redéfinir cette région. Mais attirer les investissements mondiaux nécessite plus qu'un effort corporatif individuel - cela exige une excellence nationale. Alors que Mont Choisy montre l'exemple, notre succès est intrinsèquement lié au climat d'investissement de Maurice.

Nous avons un besoin de prioriser l'efficacité institutionnelle, de rationaliser les politiques d'investissement et de protéger notre réputation internationale. La communauté mondiale des investisseurs n'évalue pas seulement des projets individuels - elle évalue également la stabilité nationale, les cadres réglementaires et la facilité de faire des affaires.

Pour que Maurice rivalise avec des destinations comme Dubaï, le Portugal ou les Seychelles, nos institutions doivent performer selon des standards internationaux. Nous lançons un appel à l'ensemble des parties prenantes à collaborer afin de renforcer la réputation de notre pays, et consolider notre capacité à attirer des investissements étrangers générateurs d'emplois et d'opportunités économiques pour les Mauriciens. Mont Choisy est prêt à investir et à s'étendre, et nous nous engageons à contribuer activement à l'élaboration d'un cadre national en adéquation avec nos ambitions communes.

Maurice fait face à des défis environnementaux majeurs. Comment Mont Choisy intègre-t-il la durabilité dans ses projets ?

Chez Mont Choisy, la durabilité n'est pas une mode passagère, mais une nécessité face aux ressources limitées du Nord de l'île. Dans une région souvent confrontée au manque d'eau, nous avons appris à innover. Nous avons mis en place un réservoir pour capter et réutiliser l'eau non potable, avec des systèmes intelligents de gestion sur l'ensemble des propriétés. Nous sommes fiers que notre parcours de golf, le seul championnat 18 trous de la région, soit irrigué grâce à notre partenariat avec la station de traitement des eaux usées.

Dans cet esprit d'innovation et de durabilité, nous effectuons actuellement des tests avec des drones pour l'application précise d'engrais, ce qui devrait réduire considérablement l'utilisation de produits chimiques, et nous avons mis en place des bacs de collecte de déchets verts dans notre centre commercial, en collaboration avec les locataires. Nous développons également l'infrastructure de mobilité électrique avec des bornes de recharge pour voiturettes de golf et véhicules électriques.

Conformément à l'engagement de Mont Choisy en faveur de la transition vers les énergies renouvelables, nous avons alloué environ 38 000 m2 de terrain au sein de notre smart city, pour une centrale solaire produisant environ 3,4M kWh. Nous avons l'ambition d'étendre l'adoption de l'énergie solaire à l'ensemble de nos projets résidentiels tout en étudiant d'autres opportunités de centrales solaires dans des endroits stratégiques de notre smart city, et ce, afin de réduire davantage la dépendance à l'égard des sources d'énergie conventionnelles.

Comment trouvez-vous l'équilibre entre innovation et préservation de l'environnement ?

Dès 2016, nous avons entrepris un exercice de Master Planning pour construire l'île Maurice de demain de façon responsable. Notre planification urbaine à grande échelle vise à équilibrer innovation et préservation environnementale à travers le développement durable. Nous menons des études d'impact pour nos projets d'envergure, cartographions les zones sensibles - zones humides, forêts, littoraux, habitats d'espèces endémiques.

Si des risques sont identifiés, nous privilégions des mesures d'atténuation, voire le déplacement du projet. L'intégration de la nature est primordiale. Notre parcours de golf illustre parfaitement cette harmonie : étangs, roches volcaniques et bunkers naturels s'intègrent harmonieusement au paysage verdoyant. La préservation de l'Heritage Zone, patrimoine culturel de plus de deux siècles, s'inscrit dans cette même vision.

Nous avons également notre réserve naturelle qui couvre environ 50 hectares. Cet espace délibérément entretenu sert non seulement de symbole de notre positionnement sur la conservation, mais aussi d'abri pour des cerfs, des poules, des pintades et des canards, aux côtés d'espèces végétales indigènes soigneusement préservées. En effet, ce sanctuaire est une invitation aux amoureux de la nature à s'immerger dans un écosystème riche en couleurs, offrant un environnement à la fois immersif et ressourçant.

Comment intégrez-vous les communautés locales dans vos projets ?

Nous croyons fermement en l'humain et encourageons le développement des compétences à travers la formation continue. Environ la moitié de nos employés sont issus de la région Nord. Incluant les emplois directs et indirects, nous avons contribué à la création de plus de 5 000 emplois, notamment dans les domaines de l'immobilier, de la construction, de l'aménagement paysager et de la peinture, ainsi que dans d'autres secteurs liés à nos activités.

Pour certains projets de construction, nous collaborons avec des entrepreneurs réputés, tout en assurant la qualité associée à notre groupe. Nous favorisons l'inclusion des communautés locales et renforçons la résilience financière des entreprises locales. Nous avons également répondu à l'appel de la communauté en débutant le développement du Mont Choisy Boulevard Promenade, ce qui devrait permettre aux membres de la communauté de pratiquer une activité physique dans un cadre serein et sécurisé.

Dans le cadre de son engagement à encourager les jeunes talents, le groupe a offert à Oliver Charlot, un jeune Mauricien issu de l'Association d'alphabétisation de Fatima, une année d'entraînement au golf professionnel avec des sessions personnalisées.

Bien que nous soyons conscients que nous ne pouvons transformer le monde à nous seuls, nous croyons fermement en notre responsabilité, et en notre capacité à impulser un changement significatif et à améliorer concrètement la vie des individus.Cette philosophie est au coeur de notre engagement à lui transmettre des compétences essentielles pour la vie qui guideront ses choix futurs. Nous sommes convaincus qu'il partagera ces apprentissages avec sa communauté et inspirera ainsi ses pairs à se développer, à s'impliquer et à viser l'excellence.

Comment garantissez-vous que vos projets profitent aussi bien aux investisseurs qu'à la communauté locale ?

Notre offre immobilière attire étrangers et Mauriciens. Nous sommes conscients que l'achat immobilier représente un investissement sûr pour les locaux. C'est pourquoi nous proposons des projets adaptés à différents budgets.En tant que smart city, nous avons la responsabilité de proposer des projets accessibles. Bois des Champs (159 terrains viabilisés) et The Signature (projet mixte sur 20 000 m²) offrent des prix entre Rs 3 millions et Rs 32 millions - accessibles comparés aux autres offres disponibles sur le marché.

Notre vision pour le Nord dépasse la simple construction : nous bâtissons un véritable village urbain Live, Work and Play, avec des facilités de classe mondiale - écoles, des espaces de bureaux, installations de loisirs et de divertissement, clinique médicale privée - pour inclure toutes les composantes de la société mauricienne. La Promenade du Boulevard de Mont Choisy n'est pas qu'une infrastructure - c'est un espace communautaire vivant reliant Mont Choisy aux quartiers environnants, encourageant la marche, le vélo et les interactions sociales.

Quid des principaux défis que vous anticipez ?

Comme petit État insulaire, nous sommes vulnérables aux décisions mondiales. La pandémie, les pressions inflationnistes et les problématiques géopolitiques impactent nos coûts de construction. Le secteur fait face à un manque cruel de main-d'oeuvre qualifiée. La pénurie de travailleurs compétents pousse les entreprises vers la main-d'oeuvre étrangère, entraînant coûts additionnels et délais plus longs.

Maurice a perdu en compétitivité face à des destinations comme le Portugal, Malte ou les États-Unis qui proposent des mesures plus incitatives pour les permis de résidence. La fuite des cerveaux s'accélère, notamment parmi les jeunes architectes et ingénieurs partant chercher une meilleure qualité de vie à l'étranger. Pour relever certains de ces défis, nous croyons qu'il faut réinvestir dans notre personnel par le biais de la formation et du développement continu, et nous analysons constamment notre environnement afin d'anticiper l'impact avant de proposer des mesures d'atténuation de manière proactive.

Comment Mont Choisy reste-t-il compétitif face aux nouvelles réformes gouvernementales ?

Nous privilégions une approche structurée avec une veille juridique constante et des partenariats avec des experts locaux pour garantir notre conformité. Concernant le nouveau cadre réglementaire - obligation de payer 85 % en roupies mauriciennes et possibilité de prêt bancaire local pour les propriétés dépassant USD 750 000 -, il est tôt pour en mesurer l'impact. Ces mesures visent à renforcer la stabilité économique, mais peuvent encourager ou repousser certains investisseurs.

Quant au Home Ownership Scheme finissant en juin 2025, nous observons un engouement pour les acquisitions depuis début 2025. Nous actualisons en permanence notre plan directeur. Afin de maintenir notre compétitivité dans un environnement en perpétuelle évolution, nous continuerons d'explorer des opportunités visant à élargir nos portefeuilles d'investissements, en poursuivant la diversification des actifs, l'intégration de classes d'actifs alternatives et l'expansion sur de nouveaux marchés géographiques.

Comment distinguez-vous vos projets sur le marché concurrentiel du luxe ?

Avec des projets majeurs comme La Réserve, The Signature, Les Allées du Golf, Le Parc et Bois des Champs, nous nous sommes imposés comme un véritable «game changer» dans l'immobilier. Notre différenciation repose sur l'expérience Once-in-A-Lifestyle - notre atout majeur au niveau de l'art de vivre. Nous ne nous contentons pas uniquement de construire des immeubles et des propriétés, nous bâtissons des maisons.

Outre notre héritage et notre histoire, nous nous appuyons sur notre réputation solide, la qualité de nos services, l'innovation ainsi que notre vision pour construire un avenir inclusif et durable. Basé sur le concept de ville à 15 minutes, notre développement permet d'habiter, de travailler et de se divertir dans un périmètre restreint. Entre plage de sable blanc, climat exceptionnel, facilités de classe mondiale, marques exclusives, vie nocturne animée, installations sportives, événements inclusifs et architecture de renommée internationale, Mont Choisy se positionne ainsi comme la vitrine de Maurice.

Quel est votre rôle dans la préservation de l'héritage culturel régional ?

Garant de deux siècles d'histoire, Mont Choisy porte en lui un héritage précieux. L'Heritage Zone, coeur de notre domaine, abrite l'emblématique Maison de Mont Choisy, des bâtiments en pierre centenaires bordés de flamboyants majestueux et de banians séculaires qui ont vu grandir des générations.

Nous avons investi avec passion pour préserver ces témoins du temps - qu'il s'agisse de nos banians protecteurs, nos tortues centenaires, la vieille cheminée restaurée avec soin, les anciennes installations d'aloe vera ou encore le four à chaux qui racontent notre histoire. Ce lieu unique est devenu le cadre privilégié des grands moments du Nord. Événements d'entreprise, célébrations lifestyle et rendez-vous culturels y trouvent naturellement leur place, créant de nouveaux souvenirs dans ce décor chargé d'histoire.

L'héritage de Mont Choisy, c'est aussi sa ferme qui est attachée à notre pôle agro-business. Nous avons diversifié nos compétences en formant les membres de nos équipes à différentes pratiques agricoles durables. C'est dans cette optique que nous ambitionnons de mieux faire connaître nos produits frais (grâce à des poulets, canards et pintades élevés avec soins, sans hormones ni antibiotiques) ainsi que Mont Choisy La Pépinière, qui abrite diverses espèces endémiques et exotiques.

Depuis 2019, quelles avancées majeures ont été réalisées ?

Depuis l'obtention de la certification Smart City, Mont Choisy a connu une progression remarquable. Notre master plan, validé par les autorités, intègre une réflexion globale: nouvelles voies de circulation, aménagements paysagers pour piétons, cyclistes et voiturettes de golf, espaces publics accessibles à tous.

Malgré la pandémie de 2020, nous avons maintenu notre cap. L'inauguration de Mont Choisy Smart City cette même année a marqué une étape décisive. Depuis, notre dynamique s'est intensifiée avec la finalisation de plusieurs programmes structurants: Bois des Champs pour les Mauriciens, les phases des Allées du Golf, les résidences La Réserve et la clinique C-Care. Ces projets ont transformé le paysage du Nord, positionnant la région comme pôle d'attractivité majeur.

L'accueil de l'AfrAsia Bank Mauritius Open en 2022 et 2024 confirme notre capacité à porter des projets de rayonnement mondial. Pour cause, la dernière édition a atteint plus de 530 millions de foyers grâce à une couverture télévisée sur quatre des principaux continents. Le Boulevard de Mont Choisy et sa promenade incarnent cette nouvelle façon de vivre : un parcours paysager privé de 1,5 km, sécurisé, reliant les différentes composantes du quartier.

Plus qu'un axe de connexion, cet aménagement favorise bien-être et inclusivité. Aujourd'hui, notre développement continue avec des projets emblématiques comme The Signature, incarnant notre vision d'une urbanisation équilibrée axée sur la mobilité douce, combinant résidentiel premium, services de proximité, loisirs et zones commerciales. Notre ambition : bâtir un village urbain agréable, connecté et pensé pour demain.

Envisagez-vous une expansion internationale ?

Absolument. Bien que nous en soyons encore à la phase de planification stratégique, l'expansion internationale constitue un élément clé de notre feuille de route de croissance à long terme. Cette ambition s'inscrit pleinement dans notre vision à long terme : devenir un acteur B2B performant, reconnu à l'échelle internationale, capable d'attirer des investisseurs étrangers, de nouer des partenariats avec des marques mondiales de renom et d'exporter notre expertise vers de nouveaux marchés. Ainsi, notre stratégie d'expansion repose sur une approche méthodique et axée sur les opportunités.

Nous explorons divers marchés afin d'identifier les régions et secteurs où nos compétences éprouvées peuvent répondre à des besoins concrets du marché. Nous ciblons en priorité des pays dont les trajectoires de développement présentent des similitudes avec celui de Maurice - notamment en termes d'économies émergentes offrant un fort potentiel touristique, une dynamique de croissance des infrastructures et un besoin croissant de solutions intégrées pour répondre à des marchés en expansion ou insuffisamment desservis.

En capitalisant sur notre expérience réussie et en tirant parti des enseignements issus de nos projets existants, nous visons à proposer des solutions à forte valeur ajoutée, en adéquation avec les attentes des gouvernements locaux et des partenaires du secteur privé à l'international. L'objectif est de croître de manière pertinente, en consolidant notre position de groupe visionnaire et diversifié.