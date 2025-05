L'ambassadeur Magdi Ahmed Mufaddal, ambassadeur du Soudan en Autriche a expliqué que les décisions prises par le Conseil de sécurité et de défense la semaine dernière concernant la déclaration des Émirats arabes unis comme État agressif et la rupture des relations diplomatiques avec lui interviennent dans le contexte de l'intensification des attaques de drones par les rebelles des Forces de soutien rapide sur les installations et infrastructures civiles, en particulier à Port Soudan.

Il a expliqué que le type de drones utilisés n'est disponible que pour les pays, ce qui est cohérent avec les rapports de diverses sources telles qu'Amnesty International, Radio France 25, le Groupe d'experts sur la résolution 1591 du Conseil de sécurité et les déclarations de la députée américaine Sarah Jacob, qui a appelé le gouvernement de son pays à cesser d'exporter des armes vers les Émirats arabes unis en raison de son soutien aux rebelles de FSR.

Dans le même contexte, l'ambassadeur a passé en revue les développements les plus significatifs survenus dans le pays depuis le début de l'année, notamment la décision du Département d'Etat américain concernant le génocide perpétré par les rebelles au Darfour occidental, la libération de la capitale, Khartoum, et le retour d'un nombre important de personnes déplacées et de réfugiés dans leurs foyers, ainsi que le massacre perpétré par les rebelles dans le camp de personnes déplacées de Zamzam, qui a coûté la vie à plus de 400 civils et déplacé plus de 450 000 autres.

C'était lors d'une conférence de presse organisée par l'ambassade du Soudan en Autriche le 12 mai 2025, qui comprenait la projection de clips vidéo montrant certaines des destructions causées par les attaques de drones sur les dépôts de carburant à Port Soudan, Kosti et d'autres installations civiles.

Le film comprenait également des scènes de la libération de Khartoum, de la fuite des rebelles et de la destruction massive de la capitale, en plus de certaines des atrocités commises par les rebelles, comme l'incendie de corps à l'intérieur d'un conteneur dans l'État de Khartoum.