Sénégal: Khalifa Sall et Barthélémy Dias, le divorce d'un tandem politique

Au Sénégal, leur alliance touche à sa fin : Khalifa Sall, l'ancien ministre et maire de Dakar de 2009 à 2018, candidat à la dernière présidentielle et son successeur Barthélémy Dias, député-maire de la capitale de 2022 à 2024 ne feront plus route commune. Une séparation annoncée sans fracas, mais sur fond de désaccords stratégiques.

L'annonce a été faite par Khalifa Sall lors d'une réunion avec les membres de Taxawu Sénégal. Barthélémy Dias quitte la coalition, désormais dans l'opposition. Il a aussi expliqué que c'est le député-maire de la capitale lui-même qui lui a fait part de sa décision. Dans leur entourage, on parle d'un « divorce à l'amiable ». « Ils ont trop de respect l'un pour l'autre pour que ça se termine mal », précise un membre de Taxawu au fait des échanges.

Des tensions en coulisses

Pourtant, ces derniers mois, les tensions se sont multipliées. Barthélémy Dias reprochait notamment à Khalifa Sall son manque de mobilisation lors des élections législatives de novembre dernier. Un scrutin marqué par un score décevant pour la liste qu'il menait : seulement 3 sièges remportés sur 165. Ces élections ont aussi révélé des désaccords sur l'orientation politique à adopter, et des frictions croissantes entre leurs bases respectives, de moins en moins compatibles.

Ce divorce signe ainsi la fin d'un cheminement politique commun de plus de dix ans, débuté au sein du Parti socialiste, dont ils avaient été exclus en même temps en 2016. En coupant les ponts, au moins politiquement, avec celui qu'il considère comme son mentor, Barthélémy Dias se lance dans une nouvelle aventure au moment où l'opposition a de plus en plus de mal à exister et se faire entendre.