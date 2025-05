Tunisie: Le pays réaffirme son engagement pour le maintien de la paix lors de la conférence de Berlin

Dans le cadre de sa participation aux travaux de la Conférence ministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix, organisée à Berlin les 13 et 14 mai 2025, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger est intervenu lors de plusieurs sessions de haut niveau qui se sont tenues tout au long de ces deux journées.

Cette conférence constitue un forum politique de haut niveau visant à discuter de l'avenir du maintien de la paix et à permettre aux États membres de manifester leur soutien politique en faveur des missions onusiennes.

Lors de la première session de haut niveau intitulée « L'avenir du maintien de la paix », le ministre a rappelé les précieuses contributions des opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans la réalisation de la paix et la restauration de la stabilité dans de nombreuses régions du monde.

Le monde est aujourd'hui confronté, a-t-il affirmé, à un ensemble de menaces complexes qui exigent « une reconsidération de l'avenir du maintien de la paix, à travers l'adoption de mécanismes innovants pour en renforcer la durabilité et la capacité à répondre aux défis actuels, en adéquation avec la nature des conflits modernes ».

À cet égard, il a souligné l'importance de renforcer le partenariat stratégique entre l'ONU et les organisations régionales, lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Lors de la session des engagements, tenue le mercredi, le ministre a renouvelé l'engagement constant de la Tunisie à soutenir les opérations de maintien de la paix, en apportant une contribution concrète en soldats et en matériel, notamment en Afrique.

Il a réaffirmé que « la Tunisie reste ouverte à toutes les initiatives visant à renforcer les capacités des opérations de paix », mettant à disposition de l'Organisation des Nations Unies son expertise humaine et technique, fruit d'un long parcours au service des missions de paix.

Par ailleurs, le ministre est intervenu comme orateur principal dans une session de dialogue interactif de haut niveau intitulée : « Vers une intégration entre le maintien de la paix, la consolidation de la paix et la prévention des conflits ».

À cette occasion, il a mis en avant l'importance d'une approche globale qui tienne compte des dimensions humanitaires et de développement, et qui favorise la participation active de toutes les composantes de la société, notamment les femmes et les jeunes, dans la résolution des conflits et la consolidation de la paix. Ces derniers doivent être vus comme des partenaires actifs, et non de simples bénéficiaires.

Il a également appelé à la poursuite du soutien des Nations Unies aux pays concernés, immédiatement après la fin des missions sur leur sol, afin de renforcer leur résilience et leur stabilité. Il a insisté sur l'importance de l'appui international en matière d'expertise, de soutien technique et financier, pour garantir une paix durable.

Le ministre a rappelé que la Tunisie accueillera, les 10 et 11 juillet prochains, une Conférence internationale sur le thème : « Le rôle des forces armées dans la protection des civils lors des opérations de paix ».

En marge de la conférence, le ministre a également eu plusieurs entretiens bilatéraux avec les chefs de délégation du Japon, de la Guinée, du Togo et du Bangladesh. Ces rencontres ont permis d'examiner les relations de coopération avec ces pays et d'explorer les moyens de les renforcer dans tous les domaines d'intérêt commun.

Selon le site officiel des Nations Unies, la Conférence de cette année a réuni, entre autres, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, ainsi que Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Atul Khare, Secrétaire général adjoint au soutien opérationnel, et Catherine Pollard, Secrétaire générale adjointe chargée du Département des stratégies, politiques de gestion et de la conformité.