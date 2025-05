Tunisie: Hand/Les moins de 21 ans en coupe arabe - Un bon choix

La sélection juniors a gagné en expérience avant de disputer le Mondial

La sélection juniors qui a pris part à la Coupe arabe des nations de handball, organisée au Koweït, a terminé à la septième place. Les jeunes Tunisiens ont remporté leur dernier match du tournoi de classement, livré à l'équipe des Emirats sur le score de 32 à 30. Les Tunisiens avaient fait match nul avec l'Irak (28-28), après avoir battu le Maroc sur le score de 35 à 32, dans le cadre du même tour de classement.

Rappelons que la Tunisie n'a pu se qualifier pour les demi-finales. Elle a terminé à la troisième place du groupe B, à la suite de deux défaites face au Qatar et à l'Arabie saoudite.La sélection tunisienne, qui s'est rendue au Koweït pour participer à cette Coupe arabe, est l'équipe des moins de 21 ans (nés en 2004). Cette participation entrait dans le cadre de sa préparation pour le Mondial junior qui aura lieu en Pologne du 18 au 29 juin prochain.

L'Egypte a fait le même choix. Elle a envoyé des jeunes. C'est la sélection du Qatar qui a remporté la Coupe arabe des nations, en battant, en finale, le Bahreïn (25-22). Le Koweït, pays organisateur, s'est classé à la troisième place après avoir disposé de l'Egypte (29-25).

Un bon réflexe

Cette participation était sans doute un bon réflexe de la Fédération tunisienne de handball. En effet, la fédération avait deux choix : soit y participer avec une équipe A fortement démunie par un nombre appréciable de titulaires, que leurs clubs auraient eu des difficultés à libérer, soit y aller avec cette sélection des juniors, tout en faisant l'économie d'un stage de préparation qui aurait coûté cher, mais dont les résultats n'étaient pas assurés.

En effet, un stage ce n'est pas seulement des entraînements, mais aussi et surtout trouver des adversaires valables pour soigner l'aspect combativité et engagement. Cette joute entre sélections arabes tombait donc à pic. En plus du rythme qui a été assez valable, il y avait de l'engagement. Nos jeunes n'ont pas eu froid aux yeux et ont tenu la dragée haute à des équipes plus que valables, telles que celles de l'Arabie saoudite, le Qatar, le Maroc ou l'Irak.

Ce championnat arabe a été satisfaisant à tous les points de vue. Le niveau technique a permis à nos juniors -- les commentateurs ont «oublié» de signaler que l'équipe de Tunisie était en fait composée de jeunes -- de faire du beau travail. Bien entendu, le bilan c'est au personnel d'encadrement de le faire, mais, d'ores et déjà, il nous semble qu'il est positif. Au Mondial, ce sera un tout autre niveau, mais cette montée au feu a donné à ces jeunes une idée de la tâche qui les attend.

En tout état de cause, des choix aussi subtils que pratiques et rationnels sont aussi utiles qu'opportuns et la Fthb a eu le mérite de saisir cette aubaine dont l'équipe junior a pleinement profité.