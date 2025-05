Tunisie: Jazz à Carthage - Extended Session 3 - Un nouveau départ

Un ancrage territorial affirmé et l'envie intacte de faire rayonner la scène musicale dans ce qu'elle a de plus vivant, de plus métissé, de plus nécessaire. Jazz à Carthage Extended Session 3 est annoncée du 19 au 23 août 2025 à Hammamet.

« Après une pause, l'édition estivale de Jazz à Carthage avec son Extended Session 3 revient, avec une programmation internationale exigeante qui s'ouvre aux jeunes talents d'ici, tout en accueillant des voix majeures de la scène internationale jazz, soul et fusion -- un ancrage territorial affirmé, et l'envie intacte de faire rayonner la scène musicale dans ce qu'elle a de plus vivant, de plus métissé, de plus nécessaire », a annoncé Mourad Mathari dimanche dernier sur les réseaux sociaux.

Une nouvelle accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par les fidèles et ami.e.s du festival. Bien avant cette pause dont parle l'organisateur et fondateur de l'événement dédié au jazz et des musiques actuelles, il y a une petite interruption à cause de la crise sanitaire du Covid-19, suite à laquelle Jazz à Carthage a pu renouer avec son public pour deux Extended sessions qui se sont tenues aux mois de mars et octobre 2022.

La dernière étant un prélude de la 16ᵉ édition du festival (son retour officiel), qui devait se dérouler du 28 avril au 6 mai 2023 et qui a été d'abord reportée pour ne pas avoir lieu finalement, à cause de difficultés financières et conjoncturelles. « Malgré tous nos efforts, les lenteurs et obstacles administratifs persistants, le partenariat avec l'institution devant abriter Jazz à Carthage en 2023, convenu depuis une année maintenant, n'est toujours pas acté », indiquait la partie organisatrice et d'ajouter la possibilité de recourir à d'autres « alternatives créatives pour maintenir l'esprit de Jazz à Carthage vivant », estimant que des réformes de fonds sont nécessaires pour soutenir le secteur culturel et celui de l'animation touristique en Tunisie pour permettre la tenue d'événements d'initiative privée et appelant les autorités de tutelle à prendre de véritables mesures pour y remédier au plus vite.

Dans cette Extended Session 3 annoncée du 19 au 23 août à Hammamet, le festival s'adosse pour cette année et l'année prochaine sur le concours GrassrEUts qui est organisé par Sziget Festival en Hongrie, NOS Alive au Portugal, Exit Festival en Serbie, Kun center (Norvège) et Jazz à Carthage. Le concours, comme nous l'explique Mourad Mathari, s'ouvre aux jeunes talents tunisiens qui ont répondu aux appels à candidatures lancés respectivement par les 5 partenaires à l'adresse d'artistes locaux.

En Tunisie, 39 candidatures ont été reçues et 5 seront retenues et annoncées en juin. Les artistes sélectionnés prendront part aux premières parties de cette Extended Session qui seront filmées et diffusées à l'international. Un jury composé des followers des différents festivals et un jury de professionnels retiendront à la fin deux lauréats qui auront la chance de participer aux festivals partenaires en 2026.

Nous y reviendrons prochainement avec plus de détails.