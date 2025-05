Cameroun: L'assassinat du petit Mathis laisse Dion Ngute et son gouvernement à 37 degrés

Cinq jours après l'assassinat d'un petit garçon de six ans, en plein coeur de Yaoundé, à un jet de pierre de l'esplanade des ministères, le gouvernement DION NGUTE reste curieusement de marbre. Joseph DION NGUTE le Premier ministre de la république du Cameroun et son équipe, n'ont pas cru bon de bouger le petit doigt. Les ministères sectoriels restent sages comme une image. L'enfant assassiné était âgé de six ans, et était donc élève de l'école primaire. Ce qui interpelle le ministre de l'Education de base, Laurent Serge ETOUNDI NGOA.

L'assassinat du petit Mathis interpelle aussi la ministre de la Protection de la Femme et de la Famille, Marie Thérèse ABENA ONDOA qui, est pédiatre en plus ! Et que dire de la ministre des Affaires sociales, Pauline Irène NGUENE ? Le petit garçon était aussi jeune. Mais où se terre le ministre de la Jeunesse et de l'Education civique, MOUNOUNA FOUTSOU ?

L'assassinat du petit Mathis ne semble pas suffisant pour défaire le gouvernement DION NGUTE de son indifférence et de son insensibilité face à un peuple très choqué par la barbarie sur un innocent et candide petit garçon de six ans ! Le petit garçon a été assassiné au quartier estudiantin de Ngoa-Ekelle, dans le 3 ème arrondissement de Yaoundé, à un jet de pierre de l'esplanade des ministères.

Mais jusqu'à présent, aucun membre du gouvernement n'a donné de la voie au sujet de cette tragédie qu'essayent de conjurer les réseaux sociaux à leur manière, appelant même à une exécution publique de l'auteur du crime crapuleux.

Et lorsqu'un parti politique comme le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun ( MRC) de Maurice KAMTO, le Social Democratic Front ( SDF) de Joshua OSIH, le Parti Camerounais pour la Réconciliation Natioale ( PCRN ) de Cabral LIBII se saisiront de l'affaire, le régime de Yaoundé criera à la récupération politique, alors que cinq jours après l'assassinat du petit Mathis, le gouvernement DION NGUTE reste de marbre.