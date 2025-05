Congo-Brazzaville: Musique - Conquering Lions va se produire à Pointe-Noire et Brazzaville

Le groupe Conquering Lions va livrer deux concerts d'abord le 17 mai à la Pyramide de Pointe-Noire, puis le 24 du même mois à l'Institut français du Congo (IFC) de Brazzaville dans le cadre du festival Mboté Bob.

Depuis un certain temps le groupe Conquering Lions sillonne des salles pour partager ses inspirations poétiques engagées. Portés par le charisme et la voix chaleureuse de Patrick Bikoumou, ces musiciens donnent vie à une musique puissante qui transporte le public dans l'univers du reggae Bantou, sa marque de fabrique.

En effet, depuis la sortie de ses premiers morceaux, ce groupe a connu une ascension fulgurante. Avec des titres touchants et authentiques, comme Gâna mbongo Vieux Mayembo ou encore Take You Jah jah, Conquering Lions a su conquérir un large public.

Le groupe entend bien continuer à faire parler de lui aux quatre coins du pays et l'annonce de ces deux concerts témoigne de cet engouement croissant. Pendant les concerts, Conquering Lions ne fait pas que reprendre de grands standards, le groupe se les réapproprie et les interprète à sa façon. Et l'effet est magique dès les premières notes.

Son concert du 17 mai à la Pyramide de Pointe-Noire où il a longtemps joui d'une grande popularité sera grandiose et inoubliable. Le public va danser et chanter à tue-tête comme d'habitude. Et une semaine après, le 24 mai, c'est sur la scène de l'IFC de Brazzaville à l'occasion du festival Mboté Bob que le groupe Conquering Lions va confirmer sa notoriété, celle d'être aujourd'hui un des piliers du reggae congolais.

Ce groupe, originaire de Pointe-Noire, va proposer un live très original. Son style, le Reggae Bantou, exprime sa volonté d'allier tradition et modernité. Qualifié de « groupe de scène », il enflamme toutes les scènes où il passe. Et la salle de l'IFC ne va pas déroger à la règle.

Pour tout dire, le groupe Conquering Lions continue de marquer les esprits avec sa musique et sa présence scénique. L'annonce de ces deux nouvelles dates en ce mois de mai est une preuve supplémentaire de son succès et de sa volonté de partager sa passion avec un public toujours plus large. Notons que pendant ces deux événements, les membres du groupe Conquering Lions vont proposer un live plein d'énergie. Une double dose de plaisir à consommer sans modération,