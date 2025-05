Congo-Brazzaville: Fécofoot - Le comité exécutif dit sa reconnaissance aux autorités

Le comité exécutif de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) a, dans un communiqué publié le 13 mai, exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités du pays pour leur implication de près ou de loin dans la fin de la procédure judiciaire qui a « profondément affecté la vie de l'institution ».

Le comité exécutif a profité de l'occasion pour apporter des précisions sur l'une des dispositions des statuts de la Fédération internationale de football association ( Fifa) quant à la participation d'une fédération suspendue au congrès de la Fifa. « Conformément aux statuts de la Fifa même sanctionnée, une association membre conserve le droit d'assister au congrès de la Fifa, bien que ce droit n'inclue pas la participation au vote », précise la Fécofoot avant de témoigner de sa reconnaissance vis-à-vis de la Fifa qui a tenu à inviter « le président de la fédération et son secrétaire général à son 75e congrès ».

Et d'ajouter : « Malgré certains aléas, la Fécofoot reste imperturbable dans sa mission et demeure engagée à oeuvrer pour le développement harmonieux du football à tous les niveaux dans un esprit d'unité, de dialogue et de responsabilité. La Fécofoot reste ouverte aux apports de tous les acteurs de bonne volonté pour poursuivre ensemble l'oeuvre de développement du football congolais pour le rendre plus fort et plus ambitieux. »