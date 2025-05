Congo-Kinshasa: Santé - La situation sanitaire et humanitaire demeure préoccupante au pays

En République démocratique du Congo (RDC), la situation sanitaire inquiète en ce mois de mai 2025. Ce constat a été établi au cours de la réunion de coordination de la situation sanitaire et humanitaire tenue récemment au cabinet du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale.

La situation sanitaire reste dominée par la persistance de plusieurs épidémies majeures, des défis logistiques dans la prise en charge des malades ainsi que des catastrophes naturelles aggravant la vulnérabilité des populations. S'agissant des données épidémiologiques sur le Mpox pour la Semaine épidémiologique 18 et le cumul des semaines 1 avec 2024 et la semaine 18 avec 2025, il ressort que les cas suspects s'élèvent à 2157 pour un cumul de 106 283. Dix décès suspects ont été rapportés avec un cumul de 1789. 229 cas ont été confirmés et 521 048 personnes ont été vaccinées.

Concernant la co-infection Mpox-VIH au centre de soins Mpox de Kokolo, Kinshasa, de novembre 2024 à mars 2025 , elle s'élève à 9,32 %, soit 11/118 cas de Mpox, principalement dans les zones de santé urbaines. La co-infection Mpox-VIH est plus fréquente chez les personnes âgées de 18 à 24 ans (16 %) et de plus de 44 ans (12,50 %).

La situation épidémiologique du choléra a été aussi passée en revue. Pour la semaine 18, 2 041 cas ont été notifiés et 46 décès rapportés avec un taux de létalité de 2,3 %, avec 77 échantillons prélevés dont 24 positifs. Le cumul des cas est de 22 466 et 457 décès. Cinq provinces représentent 88 % des cas : Katanga (27 %), Sud-Kivu, Nord Kivu, Haut-Lomami, Tanganyika et Tshopo. Au total, 101 zones de santé sont concernées.