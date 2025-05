Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de 54,443 milliards FCFA de la capitalisation boursière globale ce mercredi 14 mai 2025.

La capitalisation boursière globale (marché actions et obligations réunis) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM)a enregistré une hausse de 54,443 milliards FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 14 mai 2025.

Cette capitalisation est passée de 22 011,069 milliards FCFA la veille à 22 065,512 milliards FCFA ce 14 mai 2025. La hausse est induite par celle du marché des actions qui en est à sa septième journée de hausse ininterrompue à 11 497,954 milliards FCFA contre 11 432,218 milliards FCFA la veille, soit une augmentation de 65,736 milliards FCFA. Quant à celle du marché des obligations, elle enregistre une baisse de 11,293 milliards, s'établissant à 10 567,558 milliards FCFA contre 10 578,851 milliards FCFA le mardi 13 mai 2025.

La valeur totale des transactions s'est établie à 1,373 milliard FCFA contre 745,106 millions FCFA la veille.

Tous les indices phares de la bourse sont au vert. L'indice BRVM Composite a ainsi enregistré une hausse de 0,58% à 298,17 points contre 296,46 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi progressé de 0,82% à 150,29 points contre 149,07points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a enregistré la plus vigoureuse progression avec 1,33% à 123,37 points contre 121,75 points la veille.

La tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé pour la seconde journée consécutive par SITAB Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 13 635 FCFA), suivie respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 600 FCFA), ETI Togo (plus 6,67% à 16 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 6,30% à 675 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (plus 6,01% à 10 500 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres BICICI Côte d'Ivoire (moins 7,20% à 14 755 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 4,46% à 535 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 3,29% à 3 380 FCFA) Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 2,12% à 925 FCFA) et Africa Global Logistics Côte d'Ivoire (moins 2,11% à 1 390 FCFA).