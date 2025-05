Sénégal: Une ONG allemande promet de poursuivre d'accompagner le pays dans sa politique d'assainissement

Dakar — L'ONG allemande BORDA - Bremen Overseas Research and Development Organisation-, spécialisée dans les domaines de l'assainissement, de la lutte contre la pauvreté, la protection durable des ressources et du renforcement des structures sociales, promet de continuer à accompagner l'Etat du Sénégal sur ces questions, a appris mercredi l'APS.

"Nous accompagnons l'Etat du Sénégal en mettant en place des ouvrages pilotes qui permettent une gestion efficace de l'assainissement, notamment par la création et la mise en place de stations de traitement de boues de vidange mais également de nouvelles technologies", a dit Assane Diarra, directeur pays de l'ONG BORDA.

Il intervenait au cours d'une réunion du comité de suivi du projet : "Améliorer l'assainissement, concevoir des villes inclusives et durables, et promouvoir une économie circulaire".

Adja Babou Ndiaye, responsable de la Division études et stratégies à la direction de l'Assainissement, a souligné que l'objectif de la réunion était de partager avec les participants le bilan des activités de ce projet aux parties prenantes.

Elle a ainsi rappelé que ce projet vise à faire la promotion des nouvelles technologies dans la gestion des boues de vidange.

La réunion du comité de suivi a enregistré la participation de près d'une vingtaine de participants (des officiels, des experts et techniciens, et divers acteurs du secteur de l'assainissement).

Le directeur pays de l'ONG BORDA a annoncé la réalisation en 2026 d'un ouvrage d'assainissement dans le cadre de ce projet, financé par la coopération allemande, et dont l'exécution de la première phase s'étend de 2023 à 2026 vise à accompagner le Sénégal dans ses efforts pour augmenter le taux d'accès aux services d'assainissement.

Un document remis aux participants indique qu'au Sénégal, l'accès à l'assainissement amélioré a connu une nette progression durant ces dernières années, en milieu urbain, grâce aux efforts consentis par l'État et l'appui de ses partenaires.

"Le taux d'accès à l'assainissement est passé de 61,3% en 2017 à 71,7% en 2022 en milieu urbain", lit-on dans ce texte.

L'ONG BORDA a été fondée en 1977 par des citoyens de Brême (Allemagne) avec le soutien du musée d'outre-mer, de différents instituts, des universités de Brême, d'entreprises commerciales et industrielles et avec le soutien du Sénat de Brême, en tant qu'organisation non gouvernementale à but non lucratif.

La structure intervient principalement dans les projets de coopération et l'appui de services orientés vers le développement du secteur de l'eau et de l'assainissement dans 25 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine.