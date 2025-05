Sénégal: UADB - Le conseil académique dissout trois amicales d'étudiants et suspend les cours

Bambey — Le conseil académique de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) a décidé de suspendre, jusqu'au 19 mai prochain, les enseignements dans les unités de formation et de recherche ECOMIJ, SATIC et SDD, et de dissoudre les amicales étudiantes des trois unités concernées, annonce un communiqué transmis à l'APS.

Le conseil académique s'est réuni mardi pour statuer sur la situation qui prévaut au sein de cette université, à la suite d'un mouvement d'humeur déclenché par des étudiants depuis le 18 avril dernier.

Au terme de cette réunion, il a également décidé de maintenir le calendrier académique en dépit des perturbations enregistrées.

"Après une analyse de la situation globale et un examen spécifique des actes posés, le conseil académique a constaté un boycott persistant des enseignements par les étudiants des UFR concernées, malgré les efforts déployés pour normaliser l'année universitaire", souligne le communiqué.

Le conseil évoque également des atteintes aux libertés académiques, à travers la perturbation volontaire des cours suivis par des étudiants non impliqués dans le mouvement.

Il signale par ailleurs une situation d'insécurité liée à des manifestations violentes ayant perturbé la continuité du service public et mis en danger le personnel ainsi que les usagers de l'université.

Depuis plusieurs jours, des étudiants de l'UADB protestent contre ce qu'ils décrivent comme une situation "catastrophique" au sein de l'établissement.

Parmi leurs principales revendications figurent l'achèvement du complexe de 1000 lits en chantier depuis plus de trois ans, la coupure de la connexion Wi-Fi au niveau du pavillon D du campus 2 depuis plus de cinq mois, la faible capacité du restaurant universitaire du campus 1 (moins de 300 places pour plus de 13 000 étudiants). Ils dénoncent aussi l'insuffisance des lits et des équipements du service médical.

Les étudiants dénoncent également le manque criant de salles de cours et de travaux dirigés, la non-disponibilité de laboratoires en construction depuis plus de sept ans, et une pénurie d'eau récurrente sur le campus.

Face à cette situation, la coordination des amicales a décrété une grève illimitée et invité les étudiants à regagner leurs domiciles jusqu'à nouvel ordre.