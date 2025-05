Madagascar: Forum des Nations Unies à New York - Le pays s'engage pour la gestion durable des forêts

Madagascar a réaffirmé son engagement en faveur de la gestion durable de ses ressources forestières lors de la 20ᵉ session du Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF20), tenue du 5 au 9 mai 2025 au siège des Nations Unies à New York. Aux côtés de cinq autres pays membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), notamment l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, la Grande île a pris une part active aux débats et a plaidé en faveur d'une action accélérée en matière de gouvernance forestière.

Le forum, placé sous le thème de la mise en œuvre du Plan stratégique des Nations Unies pour les forêts à l'horizon 2030 (UNSPF), a souligné l'urgence de renforcer la coopération internationale, de mobiliser des financements durables et d'impliquer davantage les communautés locales, en particulier les femmes et les jeunes, dans la préservation des écosystèmes forestiers. Madagascar, qui possède l'une des biodiversités les plus uniques au monde, a insisté, comme les autres pays de la SADC, sur la nécessité d'un soutien accru pour restaurer ses forêts dégradées et lutter contre la déforestation illégale.

Selon une dépêche publiée par le secrétariat permanent de la SADC, le Forum a permis de partager les meilleures pratiques entre pays et de présenter des projets de restauration et de conservation en cours dans la région. Pour Madagascar, ces échanges sont essentiels afin de renforcer la résilience des forêts face aux effets du changement climatique et d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD).

Les États membres de la SADC ont mis en lumière les activités visant à sensibiliser l'opinion à l'importance des forêts au niveau national, y compris la commémoration de la Journée internationale des forêts célébrée chaque 21 mars de chaque année et offre l'occasion d'engager les dirigeants traditionnels, le public et d'autres parties prenantes pour promouvoir le rôle des forêts.