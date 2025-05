Madagascar: From Madagascar to Everest - Le drapeau malgache à plus de 7 000 m

Les records s'enchaînent et l'équipe malgache compte aller jusqu'au sommet. Zouzar, Raj-Alexandre et Raïs Bouka ont entamé une acclimatation méthodique depuis le 16 avril, franchissant déjà les camps I (6 100 m), II (6 500 m) et III (7 000 m), pour redescendre à plusieurs reprises au camp de base pour des phases de récupération.

Cette famille pionnière de l'alpinisme malgache poursuit son ascension vers le toit du monde, avec l'ambition de devenir les premiers Malgaches à atteindre les 8 848 mètres du mont Everest. D'après les Bouka, cette expédition dépasse la seule performance, car au cœur de cette ascension résident des valeurs. « Il y a le respect de l'environnement, la gestion rigoureuse des déchets et une solidarité palpable. Des milliers de messages de soutien affluent, y compris celui de la grande famille ViMa, car rien ne se fait seul », confie Zouzar Bouka.

Initié en 2021 sur les sommets de la Grande île, le projet incarne une aventure familiale, enracinée dans la terre natale, ouverte sur le monde. Le Kilimandjaro, les Andes, les sommets équatoriens... le parcours est jalonné de défis relevés. Actuellement, le drapeau malgache flotte déjà sur l'Everest à plus de 7 000 m et montera encore plus haut. Cette semaine, l'équipe malgache se lance dans la tentative finale vers le sommet.