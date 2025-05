Madagascar: Trail de l'Amitié - À la découverte de nouveaux sentiers autour d'Alasora

Un nouveau rendez-vous vient de s'ajouter au calendrier des passionnés de course nature : le Trail de l'Amitié. Trois parcours à travers la commune d'Alasora sont au programme le samedi 24 mai 2025.

Une toute nouvelle organisation voit le jour avec le Trail de l'Amitié, dont la première édition se tiendra le samedi 24 mai à Alasora. Ce rendez-vous arrive à point nommé, offrant une occasion idéale de reprendre après l'UTOP, tout en constituant un excellent échauffement avant le championnat de Madagascar de semi-marathon. Il s'agit d'une initiative portée par la branche Chorale AMPIBA au sein de l'église FPVM Ankaraobato Betesda.

À l'occasion de son 20e anniversaire, l'association a décidé d'organiser ce trail dans le but de lever des fonds. Cet événement est également tourné vers une cause noble, puisqu'il vise à soutenir différentes œuvres chrétiennes, notamment des missions évangéliques et le renforcement des fonds pour les activités sociales.

Ce trail est donc une opportunité pour les chrétiens, non seulement de s'engager pour une mission spirituelle, mais aussi d'entretenir leur santé physique à travers le sport. Trois parcours sont proposés. Le plus long, d'une distance de 30 km avec 1 100 m de dénivelé positif, partira d'Ampahibato Alasora à 6h30. Il s'agit d'un circuit en boucle, traversant Ambohitantely et Alatsinainy, avec une limite de temps fixée à 8 heures. Les deux autres parcours seront de 15 km avec 600 m de dénivelé positif et 10 km, adaptés à différents niveaux de coureurs. Pour cette grande première, des centaines de participants sont attendus sur la ligne de départ.

La date limite des inscriptions est fixée au samedi 17 mai, et celles-ci peuvent se faire en ligne, via la page Trail de l'Amitié, ou encore au kiosque ORTANA Antaninarenina et Majestie Andoharanofotsy. L'équipe organisatrice, dirigée par le président d'AMPIBA, Daniel Rasamoelson, souhaite faire de cet événement un moment de convivialité et de partage, tout en mettant l'accent sur la célébration de la foi. Comme dans toutes les compétitions de trail, les meilleurs scratchs du classement seront récompensés, et chaque finisher recevra une médaille souvenir.