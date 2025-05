Madagascar: Gare Maki Andohatapenaka - Hausse discrète des tarifs du transport

Bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite, une hausse des tarifs du transport national a été constatée à la gare routière de Maki Andohatapenaka. Cette augmentation ne concerne toutefois qu'une partie des coopératives de transport, certaines maintenant encore les anciens prix. Sur les tableaux d'affichage présents, deux grilles tarifaires sont désormais visibles sur place : l'une applicable en haute saison, lorsque le nombre de passagers est élevé, et l'autre pour la basse saison, période moins fréquentée.

Selon les informations recueillies, les coopératives disposent d'une certaine liberté dans la fixation des tarifs, à condition de respecter les plafonds définis par la réglementation. Cependant, cette flexibilité tarifaire a conduit certaines d'entre elles à augmenter leurs prix, provoquant des reports de départs pour certains voyageurs souhaitant se rendre en province.

Tarifs

Concernant la hausse des frais proprement dite, elle se situe entre 2 000 et 5 000 ariary. Pour le prix des tickets reliant Antananarivo-Toamasina, le tarif inscrit sur le tableau est compris entre 35 000 et 40 000 ariary, soit une hausse de 5 000 ariary pour la période de haute saison. Pour Antananarivo-Mahajanga, il se situe entre 60 000 et 70 000 ariary. Pour la destination Ampefy, le prix des tickets se situe entre 12 000 et 14 000 ariary, 10 000 et 12 000 ariary pour Analavory, 20 000 et 23 000 ariary pour Faratsiho, 8 000 et 10 000 ariary pour Miarinarivo...Les cas recensés ne sont que des exemples parmi tant d'autres : la majorité des lignes reliant Antananarivo aux routes nationalesn°1, 2, 4, 5, 5A et 6 connaissent actuellement une hausse des tarifs. Face à cette tendance, les voyageurs, prévoyant de partir en vacances dans les régions durant les grandes vacances, qui débuteront en juin, sont invités à se préparer à une augmentation des coûts de transport.