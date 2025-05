Madagascar: Andry Rajoelina à Toliara - Plusieurs projets de développement au menu du conseil des ministres

Le président de la République a dirigé hier un conseil des ministres décentralisé qui a débuté à 16h15 au Vahiné Hôtel, dans la cité du Soleil.

Engagement

Dans la droite ligne de son slogan de campagne « Madagasikara tsy maintsy mandroso » (littéralement Madagascar se doit d'avancer), l'ex-candidat numéro 3, devenu président de la République est prêt à « tout mettre en oeuvre pour le développement de Toliara ». Un engagement qu'il a effectué hier devant une foule immense, au moment de son arrivée dans la cité du Soleil où il a réitéré que « le président Andry Rajoelina est là pour bâtir Toliara ». En y associant aussi les membres du gouvernement conduits par le Premier ministre Christian Ntsay venus accueillir le couple présidentiel avec les autorités locales « Nous sommes tous ici car il y a de nombreux projets à mener à bien à Toliara », a-t-il déclaré.

Ordre du jour

Le président de la République a ensuite énuméré dans la foulée « les nombreux projets de développement à Toliara et pour Toliara ». D'où l'organisation sur place du conseil des ministres dont l'ordre du jour concerne essentiellement la province de Toliara en général et la Région Atsimo Andrefana en particulier. Pour ne citer que la mise en place de parcs solaires ; la construction de blocs sanitaires, de gare routière, d'immeubles « mora », de gîtes d'étape, du centre opérationnel moderne du BNGRC ; l'installation et l'opérationnalisation du réseau informatique de l'Hôtel des Finances ; les travaux d'entretien et de bitumage de routes ainsi que la réhabilitation de routes et de pistes rurales ; le renforcement de la digue de protection de Fiherena.

Remake

Il y a aussi le projet d'aménagement du front de mer et le plan d'urbanisme directeur (mis à jour) de la ville de Toliara. Sans oublier les autres projets d'investissements publics sur financement interne concernant entre autres, le département de la Justice avec une enveloppe financière de plus de 1,7 milliard Ar. Le président Andry Rajoelina a PIPé mot de beaucoup de projets dans le discours qu'il a prononcé à son arrivée devant une assistance enthousiaste et acquise à sa cause. Presque un « remake » de la campagne présidentielle de 2023. « C'est parce que j'aime Toliara que je passe souvent ici », a-t-il lancé.

Pari tenu

« Le soleil va se lever pour Toliara », a annoncé le locataire d'Iavoloha. En citant notamment la digue Kiambe dont l'inauguration aura lieu samedi prochain. « Le pari a été tenu avec l'achèvement des travaux. La digue Kiambe va du port jusqu'à l'aéroport pour protéger la ville contre la montée de la mer », a expliqué le chef de l'Etat dans son « speech » d'introduction du conseil des ministres. Avant d'ajouter que l'autre grand défi est la construction de la RN 13 dont le tronçon Taolagnaro - Amboasary est entièrement terminé. Et de faire savoir que « la Banque mondiale a accepté de financer à hauteur de 130 millions USD l'axe Ambovombe - Ampamata long de 107 km ».

Bâtisseur

Il a aussi parlé du projet Mandrare et de la RN 10 qui sera achevée dans 2 ans ; de la Rocade Fierena - Manombo - Belalanda, de la RNT55 entre Bevoay et Morombe ; du PIC 3 avec un budget de 71 millions USD ; de la mise en place d'un nouveau bac reliant Saint-Augustin à Anakao ; de la construction de routes pavées à Mahavatse I et II, Tsimenatse I et II, Anketrake ; de barrage agricole à Ankazoabo et Benenitra ; de CSB II dans 81 communes ; de marché, d'écoles, de « tranompokonolona » et bien d'autres infrastructures . Andry Rajoelina de signaler qu'il est le seul chef d'Etat à avoir sillonné les ruelles ainsi que les coins et recoins de Toliara. « De Kiambe à Mahavatse I ». Une manière de réaffirmer sa proximité avec la population. Et de réitérer que « le président Andry Rajoelina est un bâtisseur, contrairement à certaines catégories de personnes qui ne font que critiquer ».