Madagascar: Lombao - Un projet pour faire des jeunes entrepreneurs un moteur de croissance

Dans une région comme Anôsy, riche en potentiel, mais confrontée à de nombreux défis structurels, le projet Lombao se positionne comme un catalyseur de transformation économique et sociale.

Co-créé par QIT Madagascar Minerals (QMM) et Miarakap, acteur privé spécialiste du blended finance à Madagascar, ce programme s'adresse aux jeunes de 18 à 35 ans des communes de Fort-Dauphin, Ampasy-Nahampoana et Mandromondromotra.

« Soutien »

Selon les explications, le premier objectif de Lombao est de structurer des projets entrepreneuriaux à fort impact dans des secteurs prometteurs tels que l'agriculture, l'environnement, l'élevage et les services. Lombao, qui signifie « soutien » en dialecte tanôsy, repose sur un accompagnement rigoureux et sur mesure : formation, assistance technique, mentorat local, mise en réseau et financement. Sur deux ans, jusqu'à 50 projets seront sélectionnés pour bénéficier d'un accompagnement et d'un soutien financier en vue de leur développement. « En investissant dans l'esprit d'entreprise de ces jeunes leaders et en leur offrant un accompagnement sur mesure, nous leur donnons les moyens de prendre leur avenir en main », explique Isabelle Wabete, directrice exécutive de QMM.

Projets viables

Grâce à des kiosques et mentors locaux, et une approche progressive de l'incubation, le programme encourage l'émergence de projets viables, adaptés au contexte et durables dans le temps. « Lombao prend tout son sens dans une région riche en biodiversité comme Anôsy, où la structuration des chaînes de valeur et le renforcement des capacités des opérateurs sont essentiels pour générer des impacts économiques, sociaux et environnementaux », souligne Tsilavina Reboza, directeur conseil chez Miarakap. Mis en place grâce à une collaboration inédite entre QMM et une société privée d'investissement à impact social, Lombao est un engagement fort en faveur de l'autonomisation des jeunes et du développement communautaire.