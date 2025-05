Madagascar: BNI-WeLight - 172 villages électrifiés

Un partenariat a été signé entre BNI Madagascar et WeLight, acteur majeur des mini-réseaux et de l'électrification rurale à Madagascar et en Afrique subsaharienne. « L'objectif consiste à convertir en Ariary une partie de sa dette pour un montant de 37,5 milliards Ar afin de sécuriser ses engagements financiers et réduire les risques de change du projet. Un investissement à fort impact humain et environnemental, générant de la valeur dans les territoires », a expliqué Alexandre Mey, le Directeur général de BNI Madagascar.

« Ce projet contribue à l'électrification de 172 villages répartis dans 16 régions. Il permet également de créer 15 000 emplois pérennes et 8 000 petites industries et commerces. Il touche également près de 400 000 bénéficiaires directs et un million de bénéficiaires indirects », a fait savoir Romain de Villeneuve, Directeur général de WeLight. En outre, plusieurs retombées positives ont également été tirées de ce projet d'électrification rurale via l'énergie solaire. On peut citer, entre autres, l'amélioration des conditions de vie des communautés locales et des revenus des petits entrepreneurs ruraux. « Ce modèle de développement mérite d'être dupliqué pour asseoir un réel développement durable », a exprimé le Directeur général du Développement Durable, Rivosoa Rabenandrianina, lors de cette cérémonie.